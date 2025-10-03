花蓮重創傅崐萁喊國賠 卓榮泰：追加預算效率最快與災區補助不衝突

卓榮泰立院受訪。（記者塗建榮攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，行政院擬以200億元為基礎，提出丹娜絲風災特別條例修正並追加特別預算，國民黨立委傅崐萁則要求國賠。對此，行政院長卓榮泰今（3日）說明，國賠有國賠的程序，與災區搶救補助不相衝突，而追加預算是執行效率最快、時間最短的。

立法院會今邀請卓榮泰率同相關部會首長列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備質詢。卓揆會前被媒體詢及，有花蓮災民認為增編200億元補助方案「杯水車薪」，傅崐萁亦主張啟動國賠。

對此，卓榮泰說明，國賠有國賠的法定程序跟條件，至於災區的搶救跟補助有其急迫性需要，兩者並不相衝突。

卓榮泰認為，透過原本的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」及特別預算，都能把整個花蓮納入災區，現在還在仔細盤點當中，若提出一個以200億元規模為基礎的追加預算，應該能在短時間內馬上執行。

卓榮泰說，所有對於花蓮地區堰塞湖造成的傷害，也不會排擠到原來丹娜絲所造成雲嘉南地區的任何補償，這是效率上最快、時間上最短的，政府會核實計算。

