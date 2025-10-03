俞大㵢大力反駁中共學者「無抵抗說」 矢板明夫：林和立骨子支持中國大一統

我駐美代表俞大㵢。（資料照，駐美代表處提供）

來自香港的中國觀察家、華府智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）資深研究員林和立昨於華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）年會中表示，中共統戰部門對台滲透程度之深，已能直接致電國民黨主要立法委員下達指令。我國駐美代表俞大㵢現場強力反駁，「我不知道你和誰交談過，也許正是你所說那些被中國滲透的人」。台灣人民捍衛自己的決心非常堅定。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，林和立骨子裡是支持中國的大一統思想的。在國際會議上，這種「開明派」對台灣的偏見，更容易誤導輿論，必須及時有力地反擊。

矢板明夫在臉書PO文表示，10月1日在美國首都華盛頓舉行的「全球台灣研究中心」（GTI）年會上，來自香港的中國問題專家林和立，和台灣的駐美代表俞大㵢之間有一段精彩的對話，引起了媒體的注意。

請繼續往下閱讀...

林和立說，據他過去3個月來兩度訪台的印象，只要中國出動4、5艘潛艦，就能對台灣發動海上封鎖。他指出，中國同時在無人機和機器人領域領先全球，並應用於工業與軍事。因此，林推斷，只要中國國家主席習近平下令，就能對台灣實施有效的海上封鎖。

矢板明夫指出，林和立聲稱「根據我與台灣官員等朋友的對話，我相信台灣人不會反抗，而是在那種無可避免的情況下選擇默許。」林和立還稱，中共統戰部門已能「直接致電」國民黨主要立法委員下達指令，林和立發言結束後，台灣的駐美代表俞大㵢立刻舉手回應。他先表示「我不這麼認為」，並語氣激昂地說「你在過去3個月內兩度訪台，我不知道你和誰交談過，也許正是你所說的那些被中國滲透的人。但我認為台灣人民捍衛自己的決心非常堅定。」俞說，台灣堅決自助、自我防衛。所以，「你所說的台灣很脆弱，只需要統戰部打一通電話就能擊垮台灣」，那樣的事「我不認為會發生」。

矢板明夫直言，他認為俞大使的回應非常有力，在日本當記者的時候曾經和林和立有過接觸。他被普遍認為是支持中國民主化的開明派。但實際上骨子裡是支持中國的大一統思想的。在國際會議上，這種「開明派」對台灣的偏見，更容易誤導輿論，必須及時有力地反擊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法