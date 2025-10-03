為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    拍到了！徐巧芯花蓮剷土偷瞄鏡頭 網酸：擺拍超人裝忙ing

    2025/10/03 11:35 即時新聞／綜合報導
    網友在Threads表示，「巧芯裝忙、偷瞄鏡頭，全被TVBS拍下了」。（圖擷自Threads）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生潰流，光復鄉災情嚴重，國民黨立委徐巧芯2日現身災區擔任志工，化身「鏟子超人」捲袖清除淤泥。然而眼尖網友發現，同天TVBS播出的新聞畫面中，全場只有徐巧芯穿著乾凈整潔的白色上衣，鏟土過程中還不時「偷瞄」鏡頭，讓網友忍不住大酸「擺拍超人裝忙ing」。

    徐巧芯2日率團隊前往花蓮光復國中的禮堂協助復原，過程被TVBS拍攝並播出。一名網友在社群媒體Threads表示，新聞畫面中只有徐巧芯穿著「乾乾凈淨、清清白白」的上衣，且一面剷土一面瞄向攝影師，確認鏡頭有在拍她，「巧芯裝忙、偷瞄鏡頭，全被TVBS拍下了」。

    穿搭照抄李多慧 網友︰無法接受

    另有網友發現，啦啦隊女神李多慧前一天低調現身光復鄉救災，徐巧芯竟「照抄」李多慧的裝扮，包含髮型、護目鏡和灰白色系穿搭，相似度破表。「跟擺拍比起來，我比較無法接受她Cosplay多慧的樣子」。

    目前串文已累積高達35萬次瀏覽。網友紛紛留言表示，「終於看到國民黨的人，超過一星期了」、「好好笑還偷瞄鏡頭」、「只看到她拿了鏟子在做秀擺拍，到底是去幹啥的」；也有網友稱，播報徐巧芯鏟土新聞的TVBS主播正是前國民黨副發言人賴苡任的女友葉玉娜，感嘆表示「懂的都懂」。

    徐巧芯2日率團隊前往花蓮光復國中的禮堂協助復原。（圖擷自徐巧芯臉書）

    啦啦隊女神李多慧（左）日前低調現身光復鄉救災，徐巧芯（右）被指「照抄」李多慧的裝扮。（圖擷自Threads）

    徐巧芯2日率團隊前往花蓮光復國中的禮堂協助復原，全場唯一「白色上衣」相當醒目。（圖擷自徐巧芯臉書）

