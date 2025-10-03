為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    恆春東門溪整治有成 賴總統今視察

    2025/10/03 10:12 記者陳彥廷／屏東報導
    東門溪原本極易因暴漲溢堤淹水，近年在屏縣府治水下，逐步發揮成效。（資料照）

    今年颱風頻仍，屏東恆春半島以往易淹的東門溪，在近年整治後，在數場大豪雨及颱風中，傳出溢堤淹水災情的頻率大幅減低，展現前縣長潘孟安（現任總統府秘書長）及縣長周春米從立委時期便致力推動的治水決心，總統賴清德今天就將啟動恆春半島的相關治水視察行程。

    兩任縣長帶領的縣府團隊，從過去2012年天秤風災引發的大淹水後，十多年來針對貫穿恆春鎮及車城鄉的東門溪上下游及周邊支流展開多項工程，包括「東門溪上游恆春工商旁湖內路易淹水區排水改善工程」、「東門溪中下段排水改善工程」、「網紗溪排水改善工程」、「保力溪排水改善工程」以及「虎頭山排水改善工程」。這些工程不僅針對東門溪主河道進行整治，更將周邊支流納入整體規劃，投入大量人力與資源，克服地形限制與預算挑戰，只為全面提升排水能力。

    依總統府昨天公布的行程，其中就有視察恆春東門溪，他南下首站先赴車城福安宮，接著再到恆春社福館，然後到東門溪，最後再到車城某間住宿式長照中心的興建工程視察。

