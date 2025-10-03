為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    透露馬政府時代海基會探討兩岸和平協議 蔡志弘：「有一隻看不見的手」導致暫停

    2025/10/03 09:38 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席候選人蔡志弘。（蔡志弘提供）

    國民黨主席候選人蔡志弘。（蔡志弘提供）

    國民黨主席候選人蔡志弘今日上午接受廣播節目「千秋萬事」訪問時透露，他在前總統馬英九執政時代擔任海基會顧問，當時海基會內部曾經探討推動兩岸簽署「和平協議」可行性，甚至還想要在上海市設立辦事處，後來卻忽然停止，就因為此事涉及美中台三方關係。對於主持人追問，此事暫停推動原因為何？蔡志弘只說，「有一隻看不見的手」，所以對於另一位國民黨主席候選人張亞中倡議簽署兩岸和平協，他認為還要努力克服。

    蔡志弘表示，目前國民黨只是在野黨，只能做兩岸交流工作，而且張亞中的主張必須獲得黨內共識，並經由全代會通過，同時也要符合政府法律規範。

    至於前國民黨主席洪秀柱認為國民黨必須面對兩岸和平統一的問題，蔡志弘只表示「尊重」，並強調自己主張以「一中內涵，相互理解」作為兩岸關係的解方，過去的「九二共識、一中各表」已經陷入困境，兩岸應該找到新的通關密語，做為對話基礎，而「一中內涵，相互理解」包含「九二共識」精神，完全符合美國的「一中政策」，台灣的「一中架構」，以及中國的「一中原則」。

    此外，蔡志弘還主張金門、馬祖撤軍，讓金、馬地區成為非軍事區，這是台灣可以向對岸遞出的一個橄欖枝，希望中國能理解這個善意，而且兩岸都有機會得到諾貝爾和平獎，但台灣必要的軍事準備還是必要，而且要發展不對稱國防。

    蔡志弘並指出，台灣在美國與中國之間應該保持平衡，避免成為棋子與犧牲品，而且要把高科技最重要的技術留在台灣，同時強化全民防衛意志，才能確保安和樂利的生活，現在就是關鍵時刻，這次他參選國民黨主席就是要讓大家正視兩岸危機。

    對於主持人問，是否估算過勝選機率？蔡志弘說，他起步較晚，時間很短，所以會更加努力，目前自己所提出的金馬非軍事區、一中內涵等兩岸政策主張，獲得充分肯定，讓他也愈來愈有信心。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播