透露馬政府時代海基會探討兩岸和平協議 蔡志弘：「有一隻看不見的手」導致暫停

國民黨主席候選人蔡志弘今日上午接受廣播節目「千秋萬事」訪問時透露，他在前總統馬英九執政時代擔任海基會顧問，當時海基會內部曾經探討推動兩岸簽署「和平協議」可行性，甚至還想要在上海市設立辦事處，後來卻忽然停止，就因為此事涉及美中台三方關係。對於主持人追問，此事暫停推動原因為何？蔡志弘只說，「有一隻看不見的手」，所以對於另一位國民黨主席候選人張亞中倡議簽署兩岸和平協，他認為還要努力克服。

蔡志弘表示，目前國民黨只是在野黨，只能做兩岸交流工作，而且張亞中的主張必須獲得黨內共識，並經由全代會通過，同時也要符合政府法律規範。

至於前國民黨主席洪秀柱認為國民黨必須面對兩岸和平統一的問題，蔡志弘只表示「尊重」，並強調自己主張以「一中內涵，相互理解」作為兩岸關係的解方，過去的「九二共識、一中各表」已經陷入困境，兩岸應該找到新的通關密語，做為對話基礎，而「一中內涵，相互理解」包含「九二共識」精神，完全符合美國的「一中政策」，台灣的「一中架構」，以及中國的「一中原則」。

此外，蔡志弘還主張金門、馬祖撤軍，讓金、馬地區成為非軍事區，這是台灣可以向對岸遞出的一個橄欖枝，希望中國能理解這個善意，而且兩岸都有機會得到諾貝爾和平獎，但台灣必要的軍事準備還是必要，而且要發展不對稱國防。

蔡志弘並指出，台灣在美國與中國之間應該保持平衡，避免成為棋子與犧牲品，而且要把高科技最重要的技術留在台灣，同時強化全民防衛意志，才能確保安和樂利的生活，現在就是關鍵時刻，這次他參選國民黨主席就是要讓大家正視兩岸危機。

對於主持人問，是否估算過勝選機率？蔡志弘說，他起步較晚，時間很短，所以會更加努力，目前自己所提出的金馬非軍事區、一中內涵等兩岸政策主張，獲得充分肯定，讓他也愈來愈有信心。

