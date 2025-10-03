陳時中餐敘遭狗仔偷拍 吳靜怡批黃國昌：將朋友當餌、狗仔當刀

民眾黨主席黃國昌近期陷入養狗仔團跟監政敵的爭議，引發外界質疑。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近期陷入養狗仔團跟監政敵的爭議，《中央社》前記者謝幸恩也被控涉入其中。媒體人吳靜怡發文質疑，在陳時中「十指緊扣」事件的背後，黃國昌將朋友當餌、狗仔當刀，將私人資訊轉化為政治武器！她也質疑謝幸恩用「看圖說故事」手法撰寫稿件，暗示不當，在被壓稿後還透過別人將資料給徐巧芯，徐未經查證就添加負面內容。

吳靜怡在臉書發文指出，在2022年九合一大選的激烈氛圍中，一張陳時中與已婚女醫師李雅玲「十指緊扣」的照片震驚政壇，這張照片由國民黨立委徐巧芯在臉書上爆料，嘲諷陳時中「伸鹹豬手」，一度成為選戰焦點。

吳靜怡表示，根據《鏡報》獨家揭露，這新聞就是民眾黨主席黃國昌指揮的「狗仔集團」首個「成名作」！黃國昌不僅出賣企業主朋友的信任，還透過跟監偷拍，將私人聚會扭曲成政治攻擊，企圖影響選舉。

吳靜怡說，這位企業主與黃國昌關係友好，據稱將餐敘訊息輾轉告知黃國昌，沒想到黃國昌竟派狗仔集團成員從對面的建國高架停車場2樓偷拍，照片捕捉到陳時中與李雅玲看似十指緊扣的瞬間，但實際上李雅玲的丈夫就在旁邊，畫面並無曖昧意味。她也為此批評黃國昌出賣朋友，讓單純請客變成偷拍陷阱，將私人資訊轉化為政治武器！

吳靜怡指出，謝幸恩根據照片撰寫稿件，採用「看圖說故事」手法，未強調曖昧關係，但暗示不當，稿件提交給《菱傳媒》社長陳申青（黃國昌的合作夥伴），希望刊登，陳申青卻壓稿一個月，並表示「李雅玲丈夫在旁，似乎沒什麼」，狗仔工作群組對話曝光，謝幸恩抱怨陳申青「雙標」，猜測其因與綠營關係或前國安會秘書長金溥聰的同學情誼而拖延。

吳靜怡表示，在壓稿後，謝幸恩透過另一媒體人轉交資料，最終落入徐巧芯手中。徐巧芯拿到資料後，不到半小時未經查證，即在臉書發文添加「鹹豬手」等負面形容詞，這樣舉動完全違背徐巧芯近日解釋「只要確定屬實、具有公共事務討論意義」的說詞，《菱傳媒》雖未刊登原始稿，但徐巧芯爆料後迅速跟進報導，引發狗仔群組嘲笑其「撿到槍不擊發」。

吳靜怡直言，《菱傳媒》創刊於2021年11月，由陳申青任社長、蔡日雲任總編輯，雙方原約定陳申青不插手編務，但謝幸恩的稿件常被批評邏輯混亂、證據薄弱，常使用「臭不可聞」等偏激詞彙。對此吳靜怡也酸，「稿子有沒有可能也是由黃國昌共同撰寫？」，並質疑「《菱傳媒》揭弊還是成為黃國昌政治工具？」

吳靜怡批評，黃國昌長年標榜「吹哨者保護」，卻私下組成狗仔軍團，甚至最多高達十人規模，長期跟監政壇人物，而且還有尚未刊登照片，這批「調查兵團」打著揭弊旗號，實際上卻是無差別政治監控、有目的性成為選舉中的骯髒武器！吳靜怡批評「猥瑣的政客，行假公益幹真狗仔！」，並質疑黃國昌「幹壞事養狗仔，錢，從哪裡來？」

