輝達入駐北士科T17、T18卡關 許淑華批：蔣萬安去年哪來自信？

民進黨台北市議員許淑華。（資料照）

台北市政府爭取輝達落腳台北，但卡在新壽擁有地上權的T17、T18基地轉移問題，市府、新壽雙方也因合約問題隔空交火。民進黨台北市議員許淑華批，台北市長蔣萬安去年到底哪裡來的自信？或是曾同意新光人壽密約換取基地，如今對方反悔？

許淑華批評，蔣萬安執行力與溝通協調能力堪稱史上最差，去年蔣才風光宣布，輝達將落腳北士科，可一年過去了，企業間MOU也已經到期，基地還沒有正式動工。

請繼續往下閱讀...

她指，原因在於持有T17、T18基地地上權的新光人壽，與北市府之間有高達140億的解約金糾紛。她質疑蔣萬安去年到底是哪裡來的自信？市長難道在地上權方案尚未確定之前，就信口開河搶先發布新聞，宣稱輝達確定落腳台北？還是曾經同意新光人壽什麼密約來換取基地？如今卻改口反悔？

許淑華說，無論如何，此案已經顯示蔣萬安協調無能，害得輝達投資台北的重大里程碑被迫原地踏步，這幾天副市長李四川也出面，保證不會讓輝達投資破局，但無論與新壽有什麼合約，都必須要向市議會清楚交代，讓市民公開審視。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法