諷花蓮縣府連受災戶在哪都不知 張育萌：鏟子超人都比縣府懂災區

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉慘重災情，花蓮縣府宣布要發放5萬元慰問金，卻被爆同一村受災戶有些人未被列入，引發外界質疑。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文質疑，縣府至今對受災戶堅持不造冊，連受災戶在哪裡，也一問三不知，反而是外縣市救災人員及鏟子超人都比縣府懂災區。

張育萌在臉書發文批評徐榛蔚，「你不要太扯了——災後10天，慰問金竟然可以發錯地方。花蓮縣府到現在還搞不清楚哪裡受災」。他質疑花蓮縣府雖宣布要發給受災戶5萬元慰問金，但在光復鄉大華村對象僅限於1到14鄰。

張育萌強調，這不是縣府筆誤寫錯——花蓮縣府社會處長陳加富當場說，「台9線以西都沒有受災，請大華村村民清楚。」他也批評，陳加富就是縣府撤離不力釀災，隔天還出來鬼扯說「有些鄉親沒有配合撤離措施，這都是個人主觀意志，我們不能強拉或處罰」。

張育萌也直言，從來沒看過這麼爛的社會處長，搞不清楚規定就算了，災後已經10天了，連哪裡受災都不知道。

張育萌強調，大華村15鄰之後的區域，當天就被洪水沖進家園，有災民說，水退掉之後，淤泥積到小腿。在災後兩天，盧秀燕派台中特搜隊到花蓮支援救災，搜救範圍就包括大華街，還在54巷發現一位阿嬤，特搜隊甚至當場確認阿嬤不需要安置。吳靜怡藉此諷刺「台中特搜隊都知道，徐榛蔚不知道？社會處不知道？」

張育萌提到，有災民氣到罵說「請問我和家人和弟弟妹妹在村裡放水玩水？還是我們自己無聊把泥土搬進家裡？然後再把土從家裡挖出去馬路上？」「我們在家裡玩水好幾天大掃除？」

張育萌砲轟，花蓮縣府身為父母官，災後至今，對受災戶堅持不造冊，連受災戶在哪裡，也一問三不知。當災民和志工踩進泥巴裡時，縣府卻有臉畫地圖、拿麥克風講「台9線以西沒事」。

張育萌也批評，縣府嘴上說有補助慰問金給南富村，結果公告又漏掉南富村。他也對此直言「講難聽一點，連鏟子超人都比縣府懂災區」、「十天了，我已經想不到怎麼形容荒腔走板、徹底失能的花蓮縣府。徐榛蔚和陳加富，真的扯到沒有下限」。

