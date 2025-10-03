民進黨中央要求黨團總召票選 中市黨團：推舉是共識決也是民主機制

民進黨中市黨團每一年都會在年底大會結束後，進行初步的幹部交接，市府人員也會來祝賀。（資料照，記者蘇金鳳攝）

民進黨主席賴清德日前下令要求黨團總召應票選，才符合民主機制，不過，對台中市民進黨議會黨團而言，過去基於和諧，多半是用推舉，而本屆更從第2年開始協調英系、新系及正國會來擔任總召，本年度的總召就是新系王立任擔任，下年度就是正國會；王立任表示，推舉是多數共識，也符合民主機制，因此明年的總召還是由正國會的人來擔任。

此外，由於二年前協調出的正國會總召就是曾朝榮，因此明年總召就是由曾朝榮擔任總召，他也表示，推舉是多數共識，也是符合民主機制。

本屆台中市議會民進黨黨團曾在第一年時，為選舉總召，各派系鬧得不愉快，新系有意擔任總召，而正國會也有意擔任總召，最後由英系及正國會聯手，由正國會拿下總召一職，但因為由選舉產生，派系間產生不愉快，也對黨團運作產生了問題。

由於民進黨在本屆中市議會是少數黨，當年內部又不團結，更無力抗衡國民黨，第2年之後，各派系同意用協調產生，第二年由英系的蕭隆澤擔任總召，第3年就是新系，第4年就是正國會。

今年是本屆議會第3年，依當年協定由新系的王立任擔任總召，如同以往，黨團幹部有英系也有正國會。

由於黨中央下了要票選指令，但是各地方的情況跟中央有些不同，王立任表示，共識決也是民主機制，因此明年的總召會依當初的協調由正國會來擔任，至於由誰擔任，由正國會自己推派出來。

而正國會當年也已協調資深議員曾朝榮來擔任總召，由此明年的總召就是由曾朝榮來擔任。

