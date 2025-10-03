民眾黨爆柯文哲沒FB粉專權限 周軒諷：用帳號發文的不太想要他無罪

有網友發文指出，許甫上個月在網路節目中曾爆料，柯文哲根本不知道自己的臉書寫了什麼。當時許甫在節目上稱，「柯文哲本人沒有柯文哲臉書的帳號、權限啦！」（圖擷自threads）

民眾黨主席黃國昌「指揮狗仔集團」跟拍政敵，還被媒體懷疑連柯文哲也不放過。民眾黨副秘書長許甫更被發現，先前竟曾說「柯文哲根本沒有自己臉書權限」，引發外界熱議。對此政治工作者周軒直言「用柯文哲臉書帳號發文的，應該是不太想要柯文哲無罪的」。臉書粉專「聲量看政治」也質疑，「民眾黨內部也鬥太明顯了，公開講出柯文哲臉書被奪舍的秘密」。

昨日有網友發文指出，許甫上個月在網路節目中曾爆料，柯文哲根本不知道自己的臉書寫了什麼。當時許甫在節目上稱，「柯文哲本人沒有柯文哲臉書的帳號、權限啦！」一旁民眾黨發言人張彤則喊：「怎麼把它說出來！」

周軒對此發文表示，「原來柯文哲沒有自己的臉書權限，但是每一篇柯文哲的臉書發文，都會更加深一點柯文哲在法官檢察官心中的不良印象，學術名稱叫壞的『心證』」。他也直言，「所以，推測用柯文哲臉書帳號發文的，應該是不太想要柯文哲無罪的」。

臉書粉專「聲量看政治」也轉貼，網友擷取許甫日前在網路節目中爆料的影片，並諷刺「所以，臉書上的柯文哲不是柯文哲啊。那現實的黃國昌，就是現實的黃國昌嗎？」

「聲量看政治」也指出，「民眾黨你們內部也鬥太明顯了吧，公開講出柯文哲臉書被奪舍的秘密，嘖嘖」。

