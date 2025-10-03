高雄近30年「三大空間」解鎖 Key man都是「他」

高雄市長陳其邁（左二）展現魄力，將70公頃的高爾球場改造為果嶺自然公園，預定本月全面開放。（高市府提供）

記者王榮祥／高雄報導〕30年前倡議衛武營轉型綠地、20年前帶頭拆掉高雄港圍牆、這個月將把60多年歷史的高雄高爾夫球場解鎖成果嶺公園，高雄近30年最重要的三大空間解鎖，市長陳其邁都是Key man。

緊鄰澄清湖的高雄高爾夫球場為市有地，去年約滿被高市府收回後，陳其邁一手主導球場轉型，本月將以果嶺自然公園為名，將已神秘60多年、廣達70公頃的綠色空間，開放給所有民眾。

這是繼衛武營、高雄港後，高雄再次有數十公頃的公共空間釋放，過往需百萬元球證才能踏入的果嶺，本月開始不用一毛錢，全體市民共享。

官員透露，陳其邁對果嶺公園極重視，改造期間緊盯每個環節，連滯洪池要挖哪裡都有想法，還曾親自花數小時走完18洞。

幕僚則提及，陳其邁學生時期就參與「詩人醫生」曾貴海成立的衛武營都會公園促進會，1995當選立委後更大力倡議公園催生計畫，並保留1/10空間興建文化設施，奠定衛武營藝術文化中心根基。

2005年，陳其邁擔任高市代理市長時，帶頭把靠近海邊的高雄港圍牆打開，為翻轉港灣城市邁出第一步，成為後續駁二特區、亞洲新灣區起點；再加上這個月將開放的果嶺公園，高雄近30年最重要的三大公共空間解鎖，陳其邁都是Key man。

官員想起2020年，陳其邁獲民進黨徵召參選高雄市長補選時，在記者會上感性指出高雄是他「一生懸命」、永遠的故鄉，回顧這30年來高雄三大重點場域解鎖，官員打趣指出，陳其邁今年60歲，即使不算一生，起碼也已大半生懸命在高雄。

高雄果嶺自然公園本月即將開放。（公園處提供）

陳其邁（前排右二）擔任代理市長時，帶頭把高雄港圍牆打開。（翻攝高市府官網）

陳其邁從學生時期就加入衛武營都會公園促進會，後來擔任立委、市長後，更積極催生、參與衛武營各項活動，圖為他凹豆裝亮相 「高雄城市野營」活動。（高市府提供）

