蔣萬安搞不定輝達大禮包 吳思瑤舉蘇貞昌這政績：沒有比較沒有傷害

吳思瑤說，蘇貞昌不到1年就催生頂埔高科技園區，而台北市長蔣萬安協調484天卻搞不定輝達總部。（擷取自吳思瑤臉書）

AI晶片龍頭輝達台灣總部有意落腳北士科T17、T18基地，卻因新光人壽地上權問題卡關。民進黨立委吳思瑤今天（2日）發文說，時任台北縣長蘇貞昌不到1年就催生頂埔高科技園區，而台北市長蔣萬安的無能則賠上北士科的發展，協調484天卻連球都接不好，慘輸23年前的蘇貞昌。

選區位於北士科的吳思瑤發文寫道，輝達不來，蔣萬安能負責？當縣市首長，爭取國際龍頭企業進駐帶動在地發展增進就業，需要能力、魄力、協調力，蔣萬安一項都沒有。

「沒有比較沒有傷害！」吳思瑤回顧，2002年郭台銘表達有意將鴻海營運總部設在土城，機不可失，蘇貞昌便向中央爭取頂埔10公頃用地，115天內遷走軍營「陸軍運輸兵學校」，完成都市計畫變更，土地交付鴻海、頂埔高科技園區誕生，荒蕪之地成了科技園區，從無到有催生全新的科技園區，蘇貞昌只花了一年。

不只如此，吳思瑤指出，蘇縣府締造了2個全國第一，「土地變更最快速」、「第一個適用三免五減半租金優惠」；蘇貞昌再投入1億多興闢園區公共設施，2003年4月完成招商，吸引包括鴻海、正崴、大霸等三家大廠200億投資，讓產業根留台灣，也為北縣創造2000人就業機會。

吳思瑤感嘆，蔣萬安輸大了！輝達早在去年宣布相中台北設置營運總部，蔣萬安等不及攬功狠蹭，說他「親自出馬促成輝達選擇北士科」；但就在昨天，新壽與輝達的合作MOU到期失效，好事可能告吹，就是因為北市府協調不力。

她說明，北士科是郝龍斌任內催生，自己擔任議員也投入甚深，蔣萬安不過是後人收割。輝達總部落腳北士科無異是天上掉下來的大禮，但484天過去了，蔣萬安竟連接球都接不好，輝達這條大魚就要游走了。

吳思瑤說，黃仁勳直喊話「北市府要加油」，反觀郭台銘感謝「沒有蘇貞昌，就沒有頂埔園區的誕生、沒有鴻海總部。」輝達的重要性、影響力、代表性，遠勝23年前的鴻海，但蔣萬安卻慘輸23年前的蘇貞昌，蔣萬安的無能，賠上台北、甚至台灣的競爭力。

