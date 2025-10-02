為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    3度赴花蓮慰問 蕭美琴：盼傷痕癒合、希望再次生根

    2025/10/02 22:19 記者陳昀／台北報導
    副總統蕭美琴今天第三度前往花蓮勘災，並慰問罹難者家屬及頒發慰問金。（總統府提供）

    副總統蕭美琴今天第三度前往花蓮勘災，並慰問罹難者家屬及頒發慰問金。蕭晚間在社群發文表示，我們必須從這場災難所帶來的傷痛，記取經驗、學習教訓，願這塊土地的傷痕能早日癒合，讓希望再次在花蓮生根。

    蕭美琴表示，她今天代表中央政府前往花蓮，向馬太鞍溪堰塞湖災害的罹難者家屬致上最深的慰問，並提供每位罹難者家屬新台幣20萬元的政府慰問金，後續預計自賑災基金陸續匯入善款80萬元，共100萬元。傷者及受到汙泥淹水影響的災戶，也將依情況給予2萬至25萬不等的慰助金，由中央及衛福部賑災基金會的善款支應。

    蕭美琴指出，目前災區還有民眾失聯，她明白家屬內心的焦急與煎熬。行政院長卓榮泰已表示所有救災人員仍持續投入搜救工作，也請為失聯者祈福。

    蕭美琴提到，感謝國軍持續加派人力投入救災，全力朝向賴清德總統指示中秋節前完成家戶清淤的目標前進；也再次謝謝來自全台的各種超人們，至今仍不斷接力前往災區支援。

    蕭美琴說，後續中央也會繼續和地方相互配合，加快側溝排水道清淤、災區學校復學等工作，並持續監測馬太鞍溪堰塞湖、加固河岸堤防，確保所有人員安全。也透過前進協調所的記者會，每日向民眾更新即時資訊，讓大家安心。

    蕭美琴表示，對於這場災難所帶來的傷痛，我們同感不捨，但更必須從中記取經驗、學習教訓。願逝者安息，也願這塊土地的傷痕能早日癒合，讓希望再次在花蓮生根。

