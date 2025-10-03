黃國昌稱王義川提告是為取得他的D槽 詹凌瑀：感覺到某人瑟瑟發抖

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌遭爆成立凱思國際公司「養狗仔」跟監政敵，受害者之一的民進黨立委王義川2日晚間宣布週五（3日）要到北檢提告，黃國昌得知後在臉書嗆「蠢貨」，還指稱民進黨的目的就是要透過檢調取得他裝滿揭弊資料的「D槽」。對此，媒體人詹凌瑀吐槽，她看到黃國昌的文字，只感覺到黃國昌正在瑟瑟發抖！

針對王義川預告3日上午9點提告，黃國昌2日晚間在臉書發文，「聽說民進黨又一個蠢貨來送頭、明天要去北檢告我！雖然不知道這位膝知先生到底要告什麼，但，從過去到現在，面對綠營垃圾政客的濫訴，從沒有怕過，更沒有輸過。這次，當然也不例外。只不過，提告應該只是骯髒手段的起手式，想透過北檢豢養的鷹犬，來搜索取得我的D槽，進行政治偵防順便查誰吹哨，應該才是真正的目的。突然想起一位綠營大老最近跟我說的話：千萬不要低估民進黨無恥的程度！」

貼文曝光後，馬上有不少網友湧入留言，「跟監偷拍阿北，你罪有應得，做人基本道義都不知道還跟人家當什麼政治人物」、「你就針對問題好好回答很難嗎？」、「我就看你到時候要繼續掰什麼？別到時候跪地求饒啊！」、「我看你是緊張了吧，還D槽咧」、「夠了！閃東閃西，問東答西、「你先交代清楚養狗仔的錢是哪裡來的好嗎？ 你養狗仔跟蹤別人，還不準人家提告啊！」、「還是不敢回答為何立法委員可以指揮狗仔欸，錢哪來的啦」。

詹凌瑀也在臉書PO文吐槽：「睡覺前，看到國昌老師又開嗆了！嗆王義川是蠢貨要來送頭，D槽很滿的國昌老師沒在怕！可是我怎麼感覺到螢幕另一邊的黃國昌正在瑟瑟發抖……會不會上法庭碰到王義川又被辯到哭？黃國昌臉部抽動、肩膀亂抖、嘴巴歪斜、說話顛三倒四的情況要更嚴重了！」

