喊推動金門、馬祖成為非軍事區 蔡志弘：台灣不要成烏克蘭第二

國民黨主席候選人蔡志弘說，若當選黨主席，將推動金門、馬祖成為非軍事區。（記者方賓照攝）

國民黨主席候選人蔡志弘今晚參加由TVBS、聯合報共同舉辦的國民黨主席選舉辯論會時指出，民進黨執政讓台海陷入兵凶戰危，為確保台海安全以及降低兩岸惡意，他若當選黨主席，將推動金門、馬祖成為非軍事區，這會是台灣向中國大陸以及國際社會遞出最具體的和平橄欖枝。

蔡志弘還說，台灣千萬不要成為烏克蘭第二，金門過去曾經駐軍17萬人，如今只剩下3000多人，過去前民進黨主席施明德曾經提出「金馬撤軍論」、「金馬和平區」等主張，如果金、馬成為非軍事區，萬一台海戰爭發生，解放軍有可能攻擊金門、馬祖嗎？

請繼續往下閱讀...

媒體提問，要用什麼樣的兩岸論述來說服民眾支持國民黨？蔡志弘指出，他在1990年曾經提出「一中各表」的主張，如今改主張「二五諒解」，也就是「一中內涵，相互諒解」，他認為這是兩岸雙方各退半步的折衷方案，因為如果兩岸要重啟對話，北京最大的難處就是無法得到兩岸同屬一中或一國的政治基礎，而國民黨的難處就在於兩岸對於「一中各表」內涵的分歧，而「一中內涵，相互諒解」就可以恢復兩岸對話契機。

蔡志弘還說，「一中內涵，相互諒解」具有最大的包容性與可操作性，可以讓兩岸擱置爭議，他雖然不否認「九二共識」曾經是兩岸對話的基礎，但如今台灣社會已經愈來愈分歧，國民黨有必要提出新的論述。

至於被問到是否贊成國防預算提高到GDP的5％？蔡志弘說，他主張緩和兩岸關係，台灣提高國防預算到GDP的5％，這是不可承受之重，應該好好的與中國大陸交流，找到相互理解的解方。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法