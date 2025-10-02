若當黨魁 鄭麗文：走集體領導、2028前不讓台灣成區域麻煩製造者

國民黨主席候選人鄭麗文。（記者方賓照攝）

國民黨主席候選人鄭麗文今晚參加由TVBS、聯合報共同舉辦的國民黨主席選舉辯論會指出，如果當選黨主席，她絕對會集體領導，並且爭取中間選民與年輕選民支持，同時除了推動藍、白團結，國民黨也要扮演穩定的力量，為人民服務、做事；她並承諾在2028年之前，不會讓台灣成為區域的麻煩製造者、地緣政治的犧牲者，而是要做和平締造者，並且保護台灣中小企業與農民、勞工。

在交叉詰問時，鄭麗文遭到對手張亞中質疑，曾經批評前民眾黨主席柯文哲比垃圾還不如，而且當年不是主動離開民進黨，而是在「舔耳案」中出賣同志涂醒哲，被民進黨台北市黨部停權才憤而離開。鄭麗文解釋，當初是因為柯文哲批評國民黨是垃圾，自己才會說柯文哲連垃圾都不如；過去柯文哲第一次參選台北市長，她支持國民黨候選人連勝文，柯文哲第二次參選，她支持國民黨候選人丁守中，雖然過去大家曾為敵人，選舉時針鋒相對，但這不代表司法可以迫害柯文哲，法院可以無端羈押柯文哲超過1年。鄭並強調，今日必須推動藍白合，才可能下架民進黨。

鄭麗文說，當年她是因為看透民進黨的台獨主張而離開民進黨，在國民黨面臨最危險的時候，受到前國民黨主席連戰的感召而加入國民黨。

此外，鄭麗文透過結論指出，這幾天抹黑她的黑函已經滿天飛，顯然國民黨的惡習一時還無法根除，但她希望大家保持自我克制，不要進行負面選舉，並相信黨員不會輕信謠言。對於張亞中的質疑，她說「有些事情不能過度簡化」。

鄭麗文表示，現在中華民國的處境岌岌可危，如果賴清德總統要孤注一擲，北京一定會對台灣動手，台灣將成為第二個烏克蘭，同時面對美國要求晶片製造與台灣五五分，民進黨放任美方予取予求。因此國民黨必須立刻提出對策，而此刻也只有國民黨可以扭轉乾坤，團結全台灣，國民黨要大聲向台獨與兩國論說不，向民進黨的政策說不，必要時還要向全世界傳達民進黨的賴清德不代表台灣的主流民意。

有關兩岸政策主張，鄭麗文說，兩岸應該在「九二共識」的基礎上恢復對話，在「一中憲法」之下大開大闔，兩岸絕對不能自相殘殺，要強強聯手，發揮一加一大於二，而且台灣可以在兩岸共同文化、歷史的基礎上，站在巨人的肩膀上傲視全球。

國民黨黨主席選舉辯論會終於6人到齊。（記者方賓照攝）

