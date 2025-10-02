黃國昌狗仔風暴升級！王義川提言明告7人 網猜「這些人」跑不掉

王義川將於3日提告黃國昌。（資料照）

民進黨立委王義川質疑去年遭國民黨立委徐巧芯政治跟監，整理跟拍者背後人物關係，竟發現有多人與黃國昌關係匪淺，後續還讓黃國昌手下的「狗仔集團」曝光，被視為關鍵的「凱思國際」公司更被懷疑有港資或中資涉入，恐有國安疑慮。王義川今（2日）晚宣布，將於明天（3日）提告黃國昌等人。

徐巧芯去年6月貼出照片、影片，宣稱接獲民眾爆料，時任民進黨政策會執行長王義川2度違規闖紅燈。事後王義川表示，該繳的罰單會馬上繳，但懷疑自己遭到連續性跟拍，決定報案處理。今年8月下旬，王義川收到桃園地檢署的不起訴處分書，揭露跟拍者受僱於凱思國際公司，並自稱媒體，檢方因認為既然是媒體，就沒有恐嚇危安的問題，所以不起訴，但王義川整理跟拍者背後人物關係圖，竟然連到黃國昌，而且還進一步讓黃國昌手下的狗仔集團曝光，發現不僅綠營政治人物，包括柯文哲在內等藍白政客也可能被跟監過，引起各界熱議。

除此之外，有週刊爆料，指稱黃國昌利用姻親當人頭，成立凱思國際公司付薪水給旗下的狗仔，命他們以採訪新聞之名跟監政敵，外界估計3年花費千萬元，加上香港也有同名的凱思國際公司或凱斯公司，引起外界質疑是否有中資介入，讓全案升級為國安事件，有待相關單位盡速查明。

對此，王義川今晚在Threads上發文預告：「明天（10月3日）上午九點，我會到台北地檢署提出刑事告訴『黃國昌』等七人」。王義川並沒有說明要告的其他6人是誰，但有網友猜測可能是《中央社》前記者謝幸恩，以及包括李郁衿（疑曾是黃國昌競選團隊助理）等去年跟拍王義川的4人（其他還有林姓、陳姓、方姓涉案人），但這樣還缺一人，網友笑稱也許是徐巧芯。

其他鄉民紛紛叫好，「準備看好戲囉！」、「我已經買好爆米花了」、「先預告黃國昌會說司法迫害」、「比告五人還猛，一次告七人」、「告爆狗園爸爸就對了」、「千萬不要聖母病，民進黨被造謠抹黑斷章取義都要告，不要白白被欺負」、「大戲來了！」、「有沒有機會比阿伯早進土城呢」、「坐等看好戲」。

