藍黨魁選舉辯論 郝龍斌稱將邀羅智強、鄭麗文任副主席 遭質疑搓湯圓

國民黨主席候選人郝龍斌在辯論會後受訪表示，鄭麗文、羅智強都是非常優秀的不同世代候選人，他主張黨內跨世代合作。（記者方賓照攝）

由TVBS、聯合報共同舉辦的國民黨黨主席選舉辯論會今晚舉行，國民黨主席候選人郝龍斌出席強調，如果當選黨魁，他要執行黨的世代交替，但絕非以一個世代來替代另一個世代，他會以最大誠意邀請競爭對手羅智強、鄭麗文擔任國民黨副主席，團結不同世代。不過，他這個訴求遭到另一位對手張亞中質疑私相授受、「搓湯圓」。

面對張亞中的質疑，郝龍斌在會後回應表示，自己是公開邀請，不是私相授受，並指出，鄭麗文、羅智強都是非常優秀的不同世代候選人，他主張黨內跨世代合作，從這個角度為出發，這個邀請應該是很不錯的想法；辯論難免有一些砲火，但辯論中間大家的主軸還是如何讓國民黨好，因此今天的辯論在他看來還是不錯的。

郝龍斌說，擔任黨主席不是「一個人的武林」，他會與藍營縣市長、立法院黨團溝通，不單打獨鬥，更要打造一個AI的國民黨，讓黨意與民意不脫節，並承諾擔任黨主席後的100天內完成3件事情：1.成立選戰大數據戰情室；2.完成明年各縣市合作分工表，落實「固北、穩中、援南」大戰略；3.啟動青年戰將百人梯隊，培養年輕人，為國民黨勝選打下基礎，而且未來的藍、白合作不是只有選舉，還要在各地方組成聯合政府。

結論時，郝龍斌還承諾，未來他會帶領國民黨走入社會，爭取認同，帶領全黨的黨公職人員走進市場、學校，讓人民的聲音成為黨的主流，同時還要突破民進黨的封鎖，民進黨壟斷媒體，他就要打開自媒體，並且建立一個強大的國際部，讓世界聽到台灣的聲音，以及成立「南方行動團」並長期駐點，要徹底翻轉南台灣。

面對媒體提問，要用什麼樣的兩岸論述來說服民眾支持國民黨，郝龍斌指出，自己對美國與對中國的立場向來一貫，也就是親美不跪美、和中不舔共、友日不媚日，台灣應該與美、中維持等距關係，並在「九二共識、一中各表」的前提下推動兩岸交流，要求對岸尊重中華民國存在的事實，而且北京方面應該承諾「九二共識」不等於「一國兩制」。

在候選人交叉詰問部分，對於對手詢問，如果見到中國國家主席習近平，會如何表達兩岸關係看法？郝龍斌說，維持兩岸交流對話很重要，而且避戰遠比備戰重要，過去他擔任台北市長時與對岸高層人士見面都會告訴他們，兩岸善意很重要，也要尊重中華民國存在，如果繼續環台軍演、飛彈瞄準台灣，會讓台灣人民反感。

至於是否贊成國防預算提高到GDP的5%？郝龍斌說，他支持適度的國防預算，但台灣每年總預算只有約3兆元，不可能使用GDP 5%的預算來做軍備，避戰要比備戰重要，而反對台獨就是避免兩岸兵凶戰危的最好方式。

