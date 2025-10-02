為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    黃國昌爆「養狗仔」 王義川出手了：明天上午赴北檢提告

    2025/10/02 20:54 記者李文馨／台北報導
    民進黨立委王義川預告，明天上午赴台北地檢署對黃國昌等7人提出刑事告訴。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆，2022年以來指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，他則開直播反駁「養狗仔」。捲入跟拍案的民進黨立委王義川今晚說，他明天上午將赴台北地檢署對黃國昌等7人提出刑事告訴。

    王義川去年6月質疑遭人跟拍，因此向警方報案，8月收到檢方不起訴處分書。鏡報新聞網上週報導，黃國昌近年培養跟拍集團，偷拍綠營政治人物，而黃國昌還親自指揮狗仔辦案。

    王義川9月26日說，國台辦去年5月宣布制裁他，狗仔就在去年5月開始租車跟監他，若其他跟監政治人物的狗仔，與他遇到的同一批人、領同一家公司薪水、受同一人指揮，那就不是他個人被跟監的問題。他強調，他會對黃國昌集團提告，「黃國昌你躲不掉，臭俗仔、狗仔昌，我一定會追究到底、告到底」。

    民眾黨26日回應，鏡報張冠李戴、移花接木，用2023年夏天黃國昌被鏡媒體跟拍騷擾，才用「反蒐證」的對話內容編造故事；同時批評，這樣的抹黑，只是現在重演黨檢媒一條龍的套路，中央廚房出菜轉移焦點。

    黃國昌29日則透過直播反駁「養狗仔」，說自己假日繁忙，反嗆鏡傳媒拿納稅錢養出全台最大狗仔集團。

    王義川30日指出，黃國昌還是沒有回應問題，他提出5問：「第一，所有綠營政治人物的跟拍案都和你無關；第二，我的案子的四隻狗仔，你通通不認識，你和她們都沒有討論案情；第三，凱斯國際的成立跟負責人李麗娟，你都不認識；第四，黃國昌你身為一個政治人物，有沒有和媒體合作，跟監、跟拍你的政敵；第五，民眾黨前主席柯文哲所有被跟拍的影片和照片，你都是媒體揭露以後才知道，事先都沒有看過。」

    王義川今天晚間預告，明天上午9點，他會到台北地檢署對黃國昌等7人提出刑事告訴。

