    首頁 > 政治

    華府智庫專題演說 林佳龍：「三鏈」讓台灣成為全球不可或缺力量

    2025/10/02 19:45 記者方瑋立／台北報導
    外交部長林佳龍以預錄影片方式在「全球台灣研究中心」（GTI） 2025年會上發表主題演講。（外交部提供）

    外交部長林佳龍應邀於美東時間本（10）月1日，透過影片方式在華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）發表專題演說。他強調，台灣憑藉其在全球民主價值鏈、印太第一島鏈，以及可信賴供應鏈中的「三鏈」戰略地位，已成為維護區域穩定與全球經濟安全不可或缺的關鍵力量。

    GTI是華府首個以台灣為核心研究主題的智庫，為台美學術及政策交流提供重要平台，本次年會以「轉型國際體系中之台美關係」為主題，深入探討台美在國防安全、經貿投資及新興科技等領域的合作前景。林佳龍以預錄影片演說指出，在全球戰略競爭日趨激烈、供應鏈重組加速的時代背景下，台灣憑藉其在全球民主價值鏈、印太第一島鏈，以及可信賴供應鏈中的戰略地位，已成為維護區域穩定與全球經濟安全不可或缺的關鍵力量。

    他強調，面對中國持續升級的多面向威脅，包括軍事恫嚇、灰色地帶操作、經濟脅迫及認知戰攻擊等，這些威脅行為甚至延伸至周邊國家，對整個區域的和平穩定構成嚴重挑戰。台灣政府更已展現前所未有的決心，不僅投入史上最高國防預算強化軍事實力，更在2024年首次舉行「城鎮韌性演習」，全面提升社會防衛韌性。

    林佳龍說，美國持續對台軍售不僅直接提升台灣防衛能力，同時促進美國就業與產業發展，充分體現台美安全合作的互利共贏本質。同時台美經濟合作已達到前所未有的深度與廣度，美國現為台灣第2大貿易夥伴，台灣則是美國第7大貿易夥伴，2023年台灣對美直接及間接投資更佔台灣對外投資總額的40%，美國已躍升為台灣最大投資目的地。

    林佳龍說，台灣在高科技製造、精密工業等領域的核心優勢，將為美國推動再工業化政策提供關鍵支撐，進而為兩國人民創造更多就業機會與經濟繁榮，形成良性循環的戰略夥伴關係。

    此外，在總統賴清德「五大信賴產業」中，人工智慧位居核心地位，而台灣先進的晶片製造技術將為美國AI發展提供關鍵動力，令科技合作成為台美關係發展的重要引擎。林佳龍強調，台灣的尖端半導體技術與美國的量子計算創新形成「完美互補」，雙方在前沿科技領域的深度整合將催生更多突破性應用。台灣已做好充分準備，全面參與美國「人工智慧行動方案」，共同搶佔未來科技制高點。

    林佳龍最後說，當前國際體系正經歷深刻變革，期望台美兩國通過務實合作，為因應變化貢獻心力。台美關係的持續深化，有助於維護區域穩定與全球供應鏈安全，並為兩國人民及國際社會帶來正面效益。面對現實挑戰的同時，台美合作也展現出諸多發展機遇，雙方將持續攜手合作，為促進區域穩定與共同繁榮而努力。

    會議於華府舉行，各界計有200名人士線上及實體與會。（外交部提供）

