張亞中嗆羅智強：不是因為馬英九你有今天嗎？

TVBS與聯合報今晚舉辦國民黨主席選舉辯論會。（記者方賓照攝）

TVBS與聯合報今晚舉辦國民黨主席選舉辯論會，孫文學校總校長張亞中在回應有關國民黨青年相關政策的提問時，批評三位候選人都是因為背後有人，否則不會有今天，這種宮廷政治年輕人會喜歡嗎？。張並表示，他當選主席，要透過網路投票讓黨員可以行使選舉、罷免、創制、複決權，透過連署就可以參選黨主席，而不是讓黨主席來決定誰可以參選。

張亞中表示，你們的方法都錯了，有參與權、發言權才會有歸屬感、榮譽感，不要說年輕人，但他上次黨主席選舉第二名，黨中央會理我嗎？他們只關心你是誰的人馬，不然在黨內很難出頭。

張亞中嗆三位候選人，羅智強不是因為馬英九，你有今天嗎？鄭麗文不是因為連戰，妳有今天嗎？郝龍斌不是因為父親，你有今天嗎？黨中央可以隨便更改時程、選舉條件，隨便更改參選資格，這不是宮廷政治是什麼？年輕人會喜歡嗎？

張亞中表示，今天年輕人對於黨的政策有決定權、否決權嗎？中常會年輕人可以改變嗎？黨員能夠有不同意見嗎？對黨主席能夠行使罷免權嗎？他除了要數位化改革，要透過網路投票讓黨員可以行使罷免創制複決權，透過連署就可以讓一個人參選黨主席，而不是讓黨主席來決定誰可以參選，也可以以此否定中常委所有的決策。

