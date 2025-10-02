中秋將至 顧立雄慰訪澎湖三軍部隊

國防部長顧立雄肯定外島官兵戍守前線辛勞。（國防部提供）

中秋節即將到來，國防部長顧立雄今天（2日）赴澎湖地區，慰訪陸、海、空三軍部隊，瞭解戰備訓練情形，也對作戰區官兵付出表達高度肯定，期許持續深化實戰化訓練，戮力守護國土安全。

國防部表示，顧立雄今天在陸軍司令呂坤修上將、副總長執行官黃志偉上將等人陪同下，到澎湖實地瞭解三軍部隊訓練及勤務執行概況，並深入官兵生活場域，關心駐地生活條件與休假安排，提示單位持續強化人力資源管理，落實官兵福利照顧，提升留營率與招募成效，在穩定中增長戰力。

顧立雄說，面對嚴峻敵情威脅，澎湖為我防衛作戰要域，應以聯合作戰計畫為基礎，持恆精進各級指揮官臨機決策等行動效能，並營造互助溫暖的袍澤文化、厚植堅實戰力。

顧立雄也對作戰區官兵堅守崗位、無怨無悔的付出表達高度肯定，並期許弟兄姊妹，持續深化實戰化訓練，維持高戰備之防衛作戰整備水準，戮力守護國土安全。

另外，顧立雄也在行程中頒發加菜金，預祝官兵中秋佳節愉快；並強調國防部將持續為大家提供充分資源，完善各項生活條件，共同努力確保國防安全。

顧立雄實地瞭解澎湖官兵執勤現況。（國防部提供）

顧立雄2日前往澎湖地區實施秋節慰問，與官兵合影。（國防部提供）

