停砍公教年金納藍營優先法案 莊瑞雄：勞工及現任公教情何以堪

立法院國民黨團今公布本會期優先法案，即便執政黨及專家學者都已示警，停砍公教年金並隨現職人員調整待遇，將造成年金提早破產，更是世代不正義，但藍營仍執意納入。對此，立法院司法及法制委員會民進黨籍召委、立委莊瑞雄再次呼籲國民黨慎思，這對勞工及現任公教人員情何以堪，各政黨都有責任。

國民黨團在司法委員會推動停砍公教年金的二案，包括「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹法」，要求停止所得替代率逐年降低，且年金重新隨同在職人員薪俸調整。

對此，莊瑞雄表示，過去民進黨總統蔡英文做出改革，就是怕年金會破產，並形成世代不正義，前面的人領光了，後面的人一直投錢到最後卻領不到，這當然是莫名其妙要再走回頭路。國民黨必須要慎思，除非它永遠都要在野，否則國家是大家的，尤其是退休人員隨著現任連動，這是國家百年大計，各政黨都有責任。

莊瑞雄也說，現在面臨到的何止是公教的問題，勞工也應一併思考，大家要共同承擔，不是說對公教就特別好，且不要說其他領域的人，就連現任還沒有退休的公教人員，對他們來講情何以堪。國民黨的算盤很簡單，就是要國家不斷撥補支持他們的族群，但也必須想一想，「你要置現任公教的退休生活於何地？」

民進黨團書記長陳培瑜指出，國民黨團的態度若很強硬，也只能訴諸更多的社會共識，首先，是專家學者就法學上、財政上的建議，再來是關於世代正義，難道不用找更多不同世代的社會大眾進來討論？「雖然我們在立法院表決終究會輸，但我們還是堅持立場與世代正義，希望訴諸更多社會對話。」

陳培瑜認為，應舉辦公聽會、座談會廣納社會建議，希望國民黨真的不要再關起門來，「他們從財劃法自己算錯了、亂算一通，然後說是什麼微小錯誤，再到停砍公教年金看起來也不會是太正確，如果只是為了討好選民做出這樣的事情，真的是非常不可取。國家是大家的，不要破壞國家財政到這種地步。」

此外，對於國民黨團也將「總統選舉修正為二輪絕對多數制」納為優先法案，民進黨團副書記長林月琴則認為，任何政治制度都可以討論，但藍營此舉不是為了讓民意變多數，而是為了自己，從來沒有一個政黨因為上次大選輸了，就要改下次大選的遊戲規則，「這樣跟習近平、普廷改任期連任限制有什麼不同？」

