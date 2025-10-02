「要把柯文哲一槍斃命」應曉薇：我和黃景茂是最佳男女配角

台北地方法院審理京華城容積等弊案，今天傳喚共同被告、台北市前都發局長黃景茂作證；詰問後，台北市議員應曉薇發言表示，「欲加之罪何患無辭？我和黃景茂是本案的最佳男、女配角。」（記者王藝菘攝）

台北地方法院審理京華城容積等弊案，今天傳喚共同被告、台北市前都發局長黃景茂作證；詰問後，台北市議員應曉薇發言表示，「欲加之罪何患無辭？我和黃景茂是本案的最佳男、女配角，如果我們不入罪，要怎麼把柯文哲一槍斃命呢？」

應曉薇今天單獨到北院開庭，女兒應佳妤並未陪伴在身邊，她上午對媒體說，女兒去花蓮幫忙、去光復鄉剷土了；她今日氣色明顯好轉，在法庭內的發言也犀利不少，少了以往的悲情，多了對檢方的嘲諷與批評。

應曉薇表示，感謝檢察官今天對黃景茂的提問，更加證明她的清白；黃景茂的證詞證明她沒有對黃施壓，之前其他公務員作證也都說她沒有施壓。在她眼中，黃景茂是如此專業、誠實和老實，她對黃只有「尊敬」2字。

應曉薇說，黃景茂證稱他的手機行事曆是都發局行程秘書在處理，上面記載2020年4月9日下午2時至2時半，她和黃景茂在市議會見面，而檢察官今天提出黃景茂同日簽核的「京華城陳情案轉研議」簽呈，黃的用印簽署時間是同日下午2時45分，檢方據以質疑她和黃景茂見面與批核簽呈有關係，黃已證稱兩者沒有關係，應曉薇則揶揄檢察官，「難道黃景茂在議會和我見面後，馬上跑步衝回市政府批簽呈嗎？」

應曉薇解釋，她發出的有關都發局開會、協調會通知，都會禮貌性地列入局長名字，局長未必會親自到場，而是派相關科室官員過來，「黃景茂你知道我辦公室沙發是什麼顏色嗎？是大紅色，而且一進來就有一尊大大的關聖帝君，你知道嗎？」

應曉薇說，民代沒有很大的權力，檢察官為了入她於罪，還把某段媒體社論一字不差抄進起訴書裡，「欲加之罪何患無辭？」令她心痛到極點，她和黃景茂都是最佳男、女配角，「如果我們不入罪，要怎麼把柯文哲一槍斃命呢？」

