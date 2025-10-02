舔共藝人祝「祖國」生日快樂 梁文傑酸：中國可運用的大概就這麼多

中共十一國慶，中共官媒《人民日報》、《央視》發文祝賀「祖國」生日快樂，並要民眾一起轉發。台灣藝人陳志朋、伊能靜、吳奇隆、歐陽娣娣等群起轉發祝賀。（擷取自微博）

中共十一國慶，多名台灣藝人再度協同轉發中共官媒貼文，祝福「祖國」生日快樂。陸委會發言人梁文傑今天批評，目前還在觀察各個藝人的發文，但是初看之下都是擦邊球。他也說，其實看來看去，發文的就是一些老面孔，「有些人如果不特別說，我還真不知道他是台灣人，看來他們可以運用的藝人，大概也就是這麼多」。

中華人民共和國建政76週年，10月1日凌晨整點一過，陳志朋12點30分率先表態，轉發《人民日報》貼文，寫下「新中國成立76週年，惟願山河錦繡、國泰民安」，成為第一位公開祝賀的台灣藝人。接著歐陽娣娣在12點35分轉發，寫道「祖國萬歲」、「願江山如畫，萬里皆安」；顏人中、官鴻在41分轉發。

女星伊能靜12點45分轉發《人民網》「一人一句表白祖國。1949—2025新中國成立76週年」」文案，發文稱「山河秀麗、國泰民安」。後續吳慷仁、陳立農、楊宗緯、田麗、吳奇隆、焦恩俊等人，都相繼轉發中共官媒貼文；吳奇隆、劉畊宏轉發《央視》貼文寫下「祝福偉大祖國繁榮昌盛，國富民強」。

陸委會主委邱垂正今天上午接受廣播節目專訪說，政府只有對兩件事非常在意，第一個是傷害中華民國的國家主權，比如「矮化台灣、消滅中華民國主權」。第二個是「呼應中共軍演、用武統的方式來侵略台灣」，這也是國人無法容忍的，這兩項是我們關注的兩條紅線。

對此，梁文傑在陸委會記者會補充說，有些台灣藝人轉發《人民日報》關於十一國慶的微博發文，政府立場還是一樣，我們關注的是，是否涉及要消滅中華民國主權或宣揚對台動武這兩條紅線。

梁文傑指出，目前還在看各個藝人的發文，但是初看之下，大家都是插邊球，其實看來看去，發文的就是一些老面孔，「有些人如果不特別說，我還真不知道他是台灣人，看來他們可以運用的藝人，大概也就是這麼多」。

另外，中國藝人于朦朧日前離奇身亡，引發中國網友討論及關注一事。梁文傑說，于朦朧這個新聞，我們是有注意到，但是因為真相在中共統治下的社會是稀有物品的，所以我們也不知道真相是什麼，沒有辦法置評。

梁文傑指出，但是我們有觀察到，其實中共網路監管單位對於這個事情，它的控制程度超過以往，力道非常大，那我們也都在注意。

