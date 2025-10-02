為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    統促黨涉招募間諜、囤軍火 陸委會：已不把它當成政黨

    2025/10/02 18:42 記者陳鈺馥／台北報導
    中華統一促進黨總裁張安樂。（資料照）

    美媒《華盛頓郵報》報導，「白狼」張安樂領導的中華統一促進黨，被指控與竹聯幫等黑道組織緊密結合，在台灣執行招募間諜、散播統戰言論、囤積軍火等任務，對我國家安全構成威脅。陸委會發言人梁文傑今天說，以統促黨歷來事蹟和行為，沒有人會認為統促黨是政黨。在內政部的定義上，已經不把統促黨當作是一個政黨。

    梁文傑指出，內政部政黨審議委員會在今年1月2日已經決議要把統促黨解散，但因為這個程序還要送憲法法庭。不過，大家也知道憲法法庭，因為立法院突然修改憲法訴訟法，再加上大法官無法任命的關係而實質癱瘓。

    梁文傑說，要解散統促黨，必須等到憲法法庭能夠重新召開為止，當然這段期間，內政部警政署還是會注意統促黨的各項行為，基本上，目前在內政部的定義上，已經不把統促黨當作是一個政黨。

    此外，中共跨境鎮壓手段升級，旅澳學家袁紅冰近日受訪說，據知情人士透露，中共可能複製在美國跨境鎮壓手段，在台灣發動輿論戰與法律戰，目的是削弱台灣媒體在揭露中共滲透上的能量，為2027年攻台進行準備，提醒台灣社會要認清中共陰謀。

    梁文傑回應，我們謝謝袁紅冰教授的提醒，陸委會每天在做的就是注意這些事，所以中共滲透、跨境鎮壓，甚至在台灣利用一些勢力暗中搞破壞、撕裂社會等等，我們都有在注意，這是每天都在發生的事，也是陸委會每天都在對抗的事。

