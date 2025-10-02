盧秀燕出席同濟會台灣總會長交接合影拍不停 市府員工笑喊要收費

盧秀燕出席同濟會台灣總會長交接典禮，與會人士爭相合影拍不停。（記者歐素美攝）

國際同濟會台灣總會第51及52屆總會長交接暨總會理監事、全國會長統一就職典禮，今天下午在台中市葳格國際會議中心舉行，市長盧秀燕出席致詞說，同濟會是世界四大社團之一，是有影響力而且重要的國際社團，台灣總會是全球第一大，歡迎同濟人停留台中，好好享受台中友善的人情味，良好的天氣、各種美食及漂亮的風景。

盧秀燕今天出席同濟會台灣總會長交接典禮，與會同濟人爭相與市長合照，讓陪同出席的市府人員忍不住開玩笑說，「要來收費」。

盧秀燕致詞說，同濟會是世界四大社團之一，在國際上非常受到肯定，有影響力而且重要的國際社團，全世界有17個總會，台灣總會是全球第一大，全國有489個會，其中有130個登記在台中市，台中市分會佔4分之1以上，這麼多年來，同濟會在台中市是我們非常重要的社團，今天非常感謝兩位分別為桃園及新北選出的新舊任總會長，為了所有會員南來北往方便，把交接典禮設在台中市，她深受感動，所以親自參加。

盧秀燕指出，同濟會這麼多年來為全世界、為台灣、為台中貢獻很大，卸任會長甄啟剛成立了30個新會，會員人員高達2萬人創新高，捐血達2.8萬CC，集大家的熱血來幫助社會， 同時秉持同濟會的精神，照顧弱勢、反毒、反詐，國際援助及社會風氣改善的推動等，功在同濟會，圓滿卸任，希望大家給予掌聲。

她說，新任總會長馮輝文，這麼多年來深耕在同濟會，擔任全國總會長表示他眾望所歸，領導能力及服務精神備受期待跟肯定，相信他未來會是勝任的好的總會長。

盧秀燕說，台中市目前是全國第二大城，人口創新高達286萬人，被媒體評選為全國最宜居的城市，希望大家有空多停留一兩天，好好享受台中友善的人情味、良好的天氣、各種美食及漂亮的風景。

