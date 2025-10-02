為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    黃國昌爭議延燒！黃暐瀚發聲：政治人物不宜養狗仔

    2025/10/02 19:32 即時新聞／綜合報導
    資深媒體人黃暐瀚。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近日陷「指揮狗仔」爭議。對於政治人物可不可以「養狗仔」？資深媒體人黃暐瀚今日在臉書發文曝光自己結論是：「不宜」。他也提到，媒體拍完，得自己刊登，自己負責，將來還可能被告；政治人物如果真的覺得揭弊過程有需要調查員偷拍蒐證，那麼在調查完成之後，也應該自己親自出面開記者會公告社會，而不是交給特定媒體揭露，隱藏自己的角色。

    黃暐瀚今日在臉書發文表示，媒體是「新聞事件」與「閱聽人」中間的「介質」，或簡單說是一座橋。橋本身沒有個性，只負責聯繫、傳遞，不參與介入過程。媒體針對手握權力的政府官員、社會關注的公眾人物形同監督。特別注意的是，媒體的監督與採訪，通常會表明身分，說明單位，提出問題，紀錄之後，如實轉述。

    至於何謂狗仔？黃暐瀚指出，1960年義大利導演費里尼在他的電影裡面創造了一個「Paparazzo」角色，這個角色專門拍人隱私，後來「Paparazzi」（Paparazzo 的複數形式）就成為偷拍名人隱私的狗仔代名詞。狗仔不會跟「採訪對象」換名片，也不會表明身分，甚至根本沒有「採訪過程」，只有「偷拍跟紀錄」，很多名人明裡光鮮亮麗，暗裡作奸犯科，狗仔拍下鐵證，刊登踢爆，造成影響。

    上述兩種模式，都屬於「媒體」的範疇。黃暐瀚說，不管你是公開問，還是私下拍，只要內容真實正確，傳播給社會周知，符合公平正義。當然，踢爆真相的工作，不只媒體可以做，像是民意代表接受陳情之後，覈實無誤，開記者會公開，也算踢爆；或是公益團體如「吹哨者保護協會」，針對弊案層層調查，確認發生無誤後，對社會公開，也是揭弊，都是符合公平正義的原則，沒有問題。

    「問題出在，如果你去拍，拍完卻不揭露，而是交給別的媒體揭露，那就會被質疑當初拍攝的動機。」黃暐瀚表示，尤其如果指揮狗仔偷拍的人，還是手握權力的政治人物，那就會有政媒兩棲，或是情蒐政敵的質疑。

    黃暐瀚最後也給出結論，「狗仔偷拍」算不算新聞自由？算。政治人物可不可以「養狗仔」？不宜。因為媒體拍完，得自己刊登，自己負責，將來還可能被告，政治人物如果真的覺得揭弊過程有需要調查員偷拍蒐證，那麼在調查完成之後，也應該自己親自出面開記者會公告社會，而不是交給特定媒體揭露，隱藏自己的角色。

