黃國昌養狗仔跟拍政敵「間諜」情深？詹凌瑀爆：他也被老婆跟監

民眾黨主席黃國昌近期身陷養狗仔跟監政敵爭議。（資料照）

民眾黨主席黃國昌身陷「養狗仔」跟監政敵爭議，外界質疑藍綠白陣營恐都有受害者，手下狗仔身分也一一曝光，包括黃國昌過去競選團隊助理李郁衿、《中央社》前記者謝幸恩等人。前夫曾是黃國昌辦公室（還在時代力量時）主任的媒體人詹凌瑀，今天（2日）加碼爆，其實黃國昌的老婆高翔也在跟監丈夫！

黃國昌的狗仔風波持續延燒，詹凌瑀披露，跟拍民進黨立委王義川的4名狗仔當中，有1人是黃國昌2016年競選汐止立委競選團隊助理「李郁衿」，還是黃國昌老婆閨蜜兼小孩家教。她今天在政論節目《前進新台灣》上說，黃國昌過去就會「派人」給他不信任的同志，講好聽話說是可以幫忙處理大小事、幫忙跑攤，但實際上就是安插一個「間諜」，作家馮光遠過去要代表時力選立委時就曾遭遇過這種事。

詹凌瑀接著又爆：「他（黃國昌）的老婆也跟監他啊！他老婆派了一個自己的表弟在他的辦公室裡面當他的特助，一方面是要監控所有的工作人員，要一一回報工作人員的狀況給夫人知道，另外一方面就是要知道她老公在幹嘛，她老公去哪邊，這個特助都會跟著。再加上司機又是老婆親自欽點，黃國昌是被天羅地網包得緊緊，黃國昌跟他的老婆就像是『史密斯夫婦』（2005年電影《史密斯任務》中的男女主角，由布萊德彼特與安潔莉娜裘莉飾演）一樣，『間諜』情深！」

另外，黃國昌始終不回應相關質疑，反而在今天下午發文反咬《鏡週刊》創辦人裴偉的精鏡傳媒才有真正來源不明的海外資金，對此，詹凌瑀直言，「他心虛吧，大家也要去查他的資金啊，他岳父的資金要不要查？他們家這麼龐大的金流，包括他昨天（1日）說台北市安和路二段的辦公大樓（被週刊爆料長期在該大樓內和狗仔集團開會）是他律師事務所的地址，可是同一時間（該地址正好）又有高翔的『台北國際商務顧問有限公司』，又有高翔妹妹高翬（ㄏㄨㄟ）的『耘力國際文化事業有限公司』，你的律師事務所跟高家的產業全部綁在一起，你的資金才需要被檢討吧！」

