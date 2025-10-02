指菱傳媒停刊「異常乾脆」 律師陳又新：態度讓人疑慮

菱傳媒捲入黃國昌指揮狗仔集團風波，9月30日正式宣布停刊。（圖擷取自菱傳媒官網）

網路媒體《菱傳媒》涉入民眾黨主席黃國昌「指揮狗仔」爭議後宣布停刊。黃國昌昨被問及此事竟回答「菱傳媒本來就要收攤啊，他們錢早就燒完啦！」律師陳又新對此表示，很難接受菱傳媒的大股東台鋼集團「窮到要讓它收攤」的說法，他並指出菱傳媒停刊「異常乾脆」，這樣的態度不免讓人疑慮，是否要藉此機會，悄悄湮滅一些不願曝光的資料？

陳又新今日在臉書發文表示，菱傳媒的大股東台鋼集團，不僅事業版圖龐大，觸角也延伸至民眾日常生活中，只是名字與「台鋼」較無連結，一般人可能不容易連結到，例如：漢堡王、D-Link、桂田文創、燦星旅遊等，有些子公司甚至能上市上櫃。

陳又新說，或許因事業體版圖龐雜，台鋼近年嘗試利用體育來塑造一個高辨識度的品牌形象，從「台鋼足球」、「台鋼獵鷹」籃球隊，到「台鋼雄鷹」棒球隊與「台鋼天鷹」排球隊，幾乎完整囊括台灣主流職業運動，其中，「台鋼雄鷹」更是在正式登上一軍賽事前，集團便已投入約11億元資源培養，目前也順利地成為整個台鋼最具代表性的形象門面。

陳又新指出，回頭審視菱傳媒的處境與台鋼集團拓展事業版圖的野心，實在很難讓人接受「台鋼窮到要讓它收攤」的說法，這怎麼看，都更像是一個經營評估下的戰略選擇，而非財務困境。

陳又新也質疑，菱傳媒捲入風暴，身為社長的陳申青卻顯得異常乾脆，在經過與台鋼集團討論後隨即決定結束停止發稿結束經營，這樣的態度不免讓人疑慮，「是否要藉此機會，悄悄湮滅一些不願曝光的資料？」

