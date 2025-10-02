為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    指菱傳媒停刊「異常乾脆」 律師陳又新：態度讓人疑慮

    2025/10/02 19:49 即時新聞／綜合報導
    菱傳媒捲入黃國昌指揮狗仔集團風波，9月30日正式宣布停刊。（圖擷取自菱傳媒官網）

    菱傳媒捲入黃國昌指揮狗仔集團風波，9月30日正式宣布停刊。（圖擷取自菱傳媒官網）

    網路媒體《菱傳媒》涉入民眾黨主席黃國昌「指揮狗仔」爭議後宣布停刊。黃國昌昨被問及此事竟回答「菱傳媒本來就要收攤啊，他們錢早就燒完啦！」律師陳又新對此表示，很難接受菱傳媒的大股東台鋼集團「窮到要讓它收攤」的說法，他並指出菱傳媒停刊「異常乾脆」，這樣的態度不免讓人疑慮，是否要藉此機會，悄悄湮滅一些不願曝光的資料？

    陳又新今日在臉書發文表示，菱傳媒的大股東台鋼集團，不僅事業版圖龐大，觸角也延伸至民眾日常生活中，只是名字與「台鋼」較無連結，一般人可能不容易連結到，例如：漢堡王、D-Link、桂田文創、燦星旅遊等，有些子公司甚至能上市上櫃。

    陳又新說，或許因事業體版圖龐雜，台鋼近年嘗試利用體育來塑造一個高辨識度的品牌形象，從「台鋼足球」、「台鋼獵鷹」籃球隊，到「台鋼雄鷹」棒球隊與「台鋼天鷹」排球隊，幾乎完整囊括台灣主流職業運動，其中，「台鋼雄鷹」更是在正式登上一軍賽事前，集團便已投入約11億元資源培養，目前也順利地成為整個台鋼最具代表性的形象門面。

    陳又新指出，回頭審視菱傳媒的處境與台鋼集團拓展事業版圖的野心，實在很難讓人接受「台鋼窮到要讓它收攤」的說法，這怎麼看，都更像是一個經營評估下的戰略選擇，而非財務困境。

    陳又新也質疑，菱傳媒捲入風暴，身為社長的陳申青卻顯得異常乾脆，在經過與台鋼集團討論後隨即決定結束停止發稿結束經營，這樣的態度不免讓人疑慮，「是否要藉此機會，悄悄湮滅一些不願曝光的資料？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播