英媒質疑台灣成俄輕油最大買家 外交部：國營事業2023年起已停購

外交部。（資料照）

英媒「衛報」報導質疑台灣從2022年以來，已成俄羅斯石腦油（輕油）最大買家。對此，外交部今（2）日回應，我國已6度擴大對俄管制清單，實體對象達3300個，並持續與美、歐及其他理念相近國家保持高度合作，且國營事業自2023年起已停止採購俄國油品。

「衛報」根據芬蘭智庫「能源與清潔空氣研究中心」歐、俄和台灣NGO合作發布的報告，指出台灣自從2022年2月以來，台灣已從俄羅斯進口680萬噸輕油，總額達49億美元（約台幣 1490億元），占俄總出口量兩成。

請繼續往下閱讀...

對此，外交部今天發布新聞稿說，我國政府與國際民主陣營長期緊密合作，對俄羅斯採取嚴格的高科技出口管制措施，迄已六度擴大管制清單，將3300個俄羅斯實體納入我國出口管制範圍，並持續與美國、歐盟及其他理念相近國家保持高度合作。

外交部指出，相關報導所提及的輕油，目前並非我國管制項目，然而我國所有國營事業自2023年起已停止採購俄羅斯原油、輕油等相關產品。

外交部強調，我國將持續密切與美國、歐盟及國際民主陣營協調，若國際友盟國家對俄羅斯能源產品或其他項目有進一步管制措施，我國將積極合作，展現台灣反對侵略、捍衛國際秩序的堅定決心。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法