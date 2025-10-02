為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    英媒質疑台灣成俄輕油最大買家 外交部：國營事業2023年起已停購

    2025/10/02 17:36 記者方瑋立／台北報導
    外交部。（資料照）

    外交部。（資料照）

    英媒「衛報」報導質疑台灣從2022年以來，已成俄羅斯石腦油（輕油）最大買家。對此，外交部今（2）日回應，我國已6度擴大對俄管制清單，實體對象達3300個，並持續與美、歐及其他理念相近國家保持高度合作，且國營事業自2023年起已停止採購俄國油品。

    「衛報」根據芬蘭智庫「能源與清潔空氣研究中心」歐、俄和台灣NGO合作發布的報告，指出台灣自從2022年2月以來，台灣已從俄羅斯進口680萬噸輕油，總額達49億美元（約台幣 1490億元），占俄總出口量兩成。

    對此，外交部今天發布新聞稿說，我國政府與國際民主陣營長期緊密合作，對俄羅斯採取嚴格的高科技出口管制措施，迄已六度擴大管制清單，將3300個俄羅斯實體納入我國出口管制範圍，並持續與美國、歐盟及其他理念相近國家保持高度合作。

    外交部指出，相關報導所提及的輕油，目前並非我國管制項目，然而我國所有國營事業自2023年起已停止採購俄羅斯原油、輕油等相關產品。

    外交部強調，我國將持續密切與美國、歐盟及國際民主陣營協調，若國際友盟國家對俄羅斯能源產品或其他項目有進一步管制措施，我國將積極合作，展現台灣反對侵略、捍衛國際秩序的堅定決心。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播