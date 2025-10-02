中共十一國慶又見台灣藝人開舔 梁文傑面不改色「1句話」酸爆！

陸委會副主委梁文傑今天（2日）狠酸，轉發統戰貼文的都是些「老面孔」，看來中共能用的藝人「就這麼多了」。（資料照）

昨天（1日）是中國十一國慶，毫不意外又有一票台灣籍藝人在微博轉發中國官媒的祝賀文，還有人寫下「祝福偉大祖國繁榮昌盛，國富民強」、「祝福祖國，明天更美好」等祝詞。對此，我國陸委會副主委梁文傑今天（2日）狠酸，轉發統戰貼文的都是些「老面孔」，看來中共能用的藝人「就這麼多了」。

《央視》、《人民日報》等中國官媒1日凌晨零時在微博發布「祝福祖國繁榮昌盛」、「祝新中國生日快樂」等圖文，吳慷仁、歐陽娜娜、顏人中、伊能靜、王力宏、侯佩岑、楊宗緯等多名台灣藝人相繼轉發，並寫下祝福語。

梁文傑今天下午在陸委會例行記者會上被問到此事，表示陸委會立場和過去一樣，重點關注有無涉及消滅中華民國主權或宣揚對台動武言論，目前這些藝人的發文都是「打擦邊球」。

但他也不忘狠酸：「其實大家看多了，看來看去發文的也就是一些老面孔，有些人如果你不特別說，我還真不知道他是台灣人。看來他們可以運用的藝人大概也就這麼多了。」

網友紛紛表示，「好酸好喜歡」、「根本硫酸等級，超愛」、「很酸但也很中肯」、「副座每次的回覆都酸到骨子裡，執政黨目前就是缺這類的部會首長」、「最喜歡看他電爆中國了」、「某些轉PO人民日報跟央視新聞的藝人還真的不知道是台灣人，要感謝老共讓大家知道這些是舔共仔」、「過氣藝人，台灣人真的也不在意」、「這句老面孔，爆酸」。

