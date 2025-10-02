為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中共十一國慶又見台灣藝人開舔 梁文傑面不改色「1句話」酸爆！

    2025/10/02 18:55 即時新聞／綜合報導
    陸委會副主委梁文傑今天（2日）狠酸，轉發統戰貼文的都是些「老面孔」，看來中共能用的藝人「就這麼多了」。（資料照）

    陸委會副主委梁文傑今天（2日）狠酸，轉發統戰貼文的都是些「老面孔」，看來中共能用的藝人「就這麼多了」。（資料照）

    昨天（1日）是中國十一國慶，毫不意外又有一票台灣籍藝人在微博轉發中國官媒的祝賀文，還有人寫下「祝福偉大祖國繁榮昌盛，國富民強」、「祝福祖國，明天更美好」等祝詞。對此，我國陸委會副主委梁文傑今天（2日）狠酸，轉發統戰貼文的都是些「老面孔」，看來中共能用的藝人「就這麼多了」。

    《央視》、《人民日報》等中國官媒1日凌晨零時在微博發布「祝福祖國繁榮昌盛」、「祝新中國生日快樂」等圖文，吳慷仁、歐陽娜娜、顏人中、伊能靜、王力宏、侯佩岑、楊宗緯等多名台灣藝人相繼轉發，並寫下祝福語。

    梁文傑今天下午在陸委會例行記者會上被問到此事，表示陸委會立場和過去一樣，重點關注有無涉及消滅中華民國主權或宣揚對台動武言論，目前這些藝人的發文都是「打擦邊球」。

    但他也不忘狠酸：「其實大家看多了，看來看去發文的也就是一些老面孔，有些人如果你不特別說，我還真不知道他是台灣人。看來他們可以運用的藝人大概也就這麼多了。」

    網友紛紛表示，「好酸好喜歡」、「根本硫酸等級，超愛」、「很酸但也很中肯」、「副座每次的回覆都酸到骨子裡，執政黨目前就是缺這類的部會首長」、「最喜歡看他電爆中國了」、「某些轉PO人民日報跟央視新聞的藝人還真的不知道是台灣人，要感謝老共讓大家知道這些是舔共仔」、「過氣藝人，台灣人真的也不在意」、「這句老面孔，爆酸」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播