為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陸委會為公子沈等4人背書 梁文傑：「樂樂法利」也解禁了

    2025/10/02 17:28 記者陳鈺馥／台北報導
    YouTuber 樂樂法利（LeLe Farley）日前發布影片說，3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣，孰料被告知禁止入境。（圖擷取自YT）

    YouTuber 樂樂法利（LeLe Farley）日前發布影片說，3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣，孰料被告知禁止入境。（圖擷取自YT）

    YouTuber公子沈、悉尼奶爸、文昭等3人去年來台觀選，上節目錄影收取酬勞，被認定非法工作，禁止入境台灣。移民署提前解除管制禁令，解禁關鍵是陸委會背書他們「具有特殊技術及經驗」。陸委會發言人梁文傑今天說，他們是台灣所需要的朋友，其實不止這3人，另一名長期在國際為台灣發聲的外國籍YouTuber「樂樂法利」（LeLe Farley），也已經解禁了。

    YouTube頻道「公子沈Mr. Shen」經營者公子沈、YouTube頻道「悉尼奶爸Sydney DaDDy」、YouTube頻道「文昭談古論今」經營者文昭去年獲邀與其他成員組成「2024全球華文自媒體台灣大選觀選團」來台觀選。

    3人在台觀選期間獲邀上節目錄影，由於有收取酬勞，經人檢舉後，被台北市勞動局認定非法工作，禁止入境台灣。內政部移民署9月25日說，3人依法申請解除管制，經與會商主管機關評估後，依法解除。

    關於陸委會為何願意幫他們背書解禁？梁文傑說，陸委會成立以來，長期關注海外民主派人士，相當倚賴這些海外民主派人士在國際上為台灣民主制度發聲，這些民主派人士對於對抗中共認知作戰非常有幫助。

    梁文傑強調，從陸委會的角度，因為公子沈這3人長期支持海外民主運動，了解中共內部情勢，也支持台海和平，我們認為具有特殊技術及經驗，是台灣所需要的朋友。其實不只這3人，另外一名外國人樂樂法利，也是長期在國際社會為台灣發聲，經常對中共體制有戳破和揭露，也算是其中之一，已經被解禁了。

    據悉，在YouTube超過42萬訂閱數的YouTuber 樂樂法利（LeLe Farley）今年3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣，不料被告知禁止入境。事隔近半年後，台灣政府已為其背書解禁。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播