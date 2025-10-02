陸委會為公子沈等4人背書 梁文傑：「樂樂法利」也解禁了

YouTuber 樂樂法利（LeLe Farley）日前發布影片說，3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣，孰料被告知禁止入境。（圖擷取自YT）

YouTuber公子沈、悉尼奶爸、文昭等3人去年來台觀選，上節目錄影收取酬勞，被認定非法工作，禁止入境台灣。移民署提前解除管制禁令，解禁關鍵是陸委會背書他們「具有特殊技術及經驗」。陸委會發言人梁文傑今天說，他們是台灣所需要的朋友，其實不止這3人，另一名長期在國際為台灣發聲的外國籍YouTuber「樂樂法利」（LeLe Farley），也已經解禁了。

YouTube頻道「公子沈Mr. Shen」經營者公子沈、YouTube頻道「悉尼奶爸Sydney DaDDy」、YouTube頻道「文昭談古論今」經營者文昭去年獲邀與其他成員組成「2024全球華文自媒體台灣大選觀選團」來台觀選。

請繼續往下閱讀...

3人在台觀選期間獲邀上節目錄影，由於有收取酬勞，經人檢舉後，被台北市勞動局認定非法工作，禁止入境台灣。內政部移民署9月25日說，3人依法申請解除管制，經與會商主管機關評估後，依法解除。

關於陸委會為何願意幫他們背書解禁？梁文傑說，陸委會成立以來，長期關注海外民主派人士，相當倚賴這些海外民主派人士在國際上為台灣民主制度發聲，這些民主派人士對於對抗中共認知作戰非常有幫助。

梁文傑強調，從陸委會的角度，因為公子沈這3人長期支持海外民主運動，了解中共內部情勢，也支持台海和平，我們認為具有特殊技術及經驗，是台灣所需要的朋友。其實不只這3人，另外一名外國人樂樂法利，也是長期在國際社會為台灣發聲，經常對中共體制有戳破和揭露，也算是其中之一，已經被解禁了。

據悉，在YouTube超過42萬訂閱數的YouTuber 樂樂法利（LeLe Farley）今年3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣，不料被告知禁止入境。事隔近半年後，台灣政府已為其背書解禁。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法