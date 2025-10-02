為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    輝達總部台北卡關 桃園市議會提案市府成立專案小組爭取

    2025/10/02 17:22 記者謝武雄／桃園報導
    科技大廠「輝達（NVIDIA）」原先宣布海外總部將落腳台北市北投士林科技園區，傳出計畫生變，桃園市議會臨時會今也通過民進黨團總召李宗豪提案，請市府成立專案小組爭取輝達來桃園。（記者謝武雄攝）

    科技大廠「輝達（NVIDIA）」原先宣布海外總部將落腳台北市北投士林科技園區，傳出計畫生變，繼新北市長侯友宜在市議會施政報告時強調若台北市進行不下去，新北當然全力積極爭取，桃園市議會臨時會今也通過民進黨團總召李宗豪提案，請市府成立專案小組爭取輝達來桃園。

    市府發言人羅楚東表示，會密切關注相關進展，但不會多做評論；桃園招商的觸角很廣，任何能促進地方發展的企業，桃園都會積極爭取。

    李宗豪說，輝達（NVIDIA）在台北市北投士林科技園區設立總部的計畫，與新光人壽簽署的合作意向書在9月30日屆滿前仍未達成協議，計畫已出現卡關情形，建議市府成立專案小組爭取。

    李宗豪也提到，當初台積電未能落腳龍潭科技園區，市府團隊承受很大壓力，如今輝達集團若與台北市合作生變，桃園應該主動爭取輝達來桃園。

