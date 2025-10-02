為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    不滿新壽挾輝達情勒市府 游淑慧籲蔣萬安「斷開新壽、另覓他地」

    2025/10/02 17:19 記者何玉華／台北報導
    台北市議員游淑慧說，如果新壽挾輝達自重、情勒，建議台北市長蔣萬安「斷開新壽、另覓他地」。（記者何玉華攝）

    台北市議員游淑慧說，如果新壽挾輝達自重、情勒，建議台北市長蔣萬安「斷開新壽、另覓他地」。（記者何玉華攝）

    輝達台灣總部有意落腳台北北投士林科技園區（北士科）新光人壽（新壽）取得地上權的T17、T18基地，因為地上權問題卡關，新壽今天提出4點說明表示，依法不能同意北市府提議的合意終止條件，但同意直接移轉地上權給輝達自行興建，或興建完移轉給輝達，也可以依約執行開發計畫；台北市議員游淑慧痛批「企業責任與良心何在」，如果新壽企圖挾輝達自重、情勒市府，建議台北市長蔣萬安斷開新壽，另覓他地。

    游淑慧指新壽的4點說明混淆視聽，一一駁斥。新壽表示「依法不能同意北市府的合意終止條件」，是認為50年地上權的開發計畫，有預期可得的租賃收益，北市府提出的合意終止條件，沒有把未來的預期收益算進去。「真是胡說八道」，游淑慧表示，如果新壽認為有未來收益，那就先開發、先蓋，「什麼都不開發，放了三年多」現在要市府把虛無縹緲的未來預期收益也直接估算，「有什麼臉說這個？」

    游淑慧說，新壽說同意現階段直接移轉地上權給輝達，聽起來配合輝達，實際上前後矛盾、強人所難。新壽說「依法」不能同意合意解約，就應該知道「依約」市府也不能同意新壽直接移轉地上權。新壽跟輝達簽MOU的時候，有講清楚嗎？新壽還說已準備充裕資金，可以積極執行開發計畫，「既然有充裕資金，那就蓋啊……」，為什麼放任低價搶到的精華地長草至今？

    游淑慧呼籲說，台北市的大面積公有精華地已經很稀有，既然新壽取得了開發權利，就應該善盡合約和企業責任；如果新壽企圖挾輝達自重、情勒市府，建議蔣萬安就另覓他地、斷開新壽。

    輝達台灣總部有意落腳北士科T17、T18基地，但地上權已在2021年由新光人壽取得。（資料照）

    輝達台灣總部有意落腳北士科T17、T18基地，但地上權已在2021年由新光人壽取得。（資料照）

