    首頁 > 政治

    國民黨主席選舉》傳鄭麗文民調領先 郝龍斌：投票日是最準確民調

    2025/10/02 17:14 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席候選人郝龍斌說，黨意最好要能與民意重疊、符合，目前自己就是全力爭取黨員投票勝選，在投票日那一天才是最準確的民調。（記者方賓照攝）

    國民黨主席候選人郝龍斌說，黨意最好要能與民意重疊、符合，目前自己就是全力爭取黨員投票勝選，在投票日那一天才是最準確的民調。（記者方賓照攝）

    由TVBS、聯合報共同舉辦的國民黨黨主席選舉辯論會預定今晚6點登場，國民黨主席候選人郝龍斌下午抵達會場受訪時，針對媒體詢問有民調顯示另一位候選人鄭麗文支持度名列第一，郝龍斌回應表示，他沒有看到這份民調，而且剛才有人告訴他，所謂的民調並沒有公布是哪一個單位所做。郝龍斌強調，黨意最好要能與民意重疊、符合，目前自己就是全力爭取黨員投票勝選，在投票日那一天才是最準確的民調，今天他參選就是準備要來贏的。

    郝龍斌指出，國民黨支持者都積極參與這場選舉，他認為這是好事情，可以讓國人看到國民黨以及所有候選人的政見。

    他還說，非常高興這次有6位夥伴同台表述願景，以及未來要把國民黨帶往什麼方向，透過彼此交流，讓民眾了解6位候選人對於未來國民黨與中華民國的看法。

    另一位國民黨主席候選人蔡志弘則說，這次的辯論會一定會更精彩，他已經做好充分準備，將提出最深入的看法，希望能為兩岸關係找到解方，並提出國民黨的具體政策，以走向2028勝選道路。

