    住家遭狗仔集團入侵租車位梁文傑批「醜聞」 曝曾一度把車送檢

    2025/10/02 17:19 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會發言人梁文傑今天說，這個事在任何國家，內閣官員被跟監都是醜聞，他有把自己的車子送保養廠做過檢查，徹底看看有無被裝了什麼東西。（記者陳鈺馥攝）

    民眾黨主席黃國昌被爆養跟拍集團，長期偷拍綠營政治人物，一人分飾兩角的「中央社」前記者謝幸恩，曾租下總統府祕書長潘孟安、陸委會副主委梁文傑住處的停車位，讓狗仔進入偷拍。對此，梁文傑今天說，這個事在任何國家，內閣官員被跟監都是醜聞，他有把自己的車子送保養廠做過檢查，徹底看看有無被裝了什麼東西。

    黃國昌指揮的狗仔集團跟拍政治人物事件曝光後，謝幸恩日前辭去「中央社」司法線記者職務，亦請辭台北司法記者聯誼會長一職。民進黨立委林楚茵公布簡訊內容，揭露「民報」記者「蕭依依（化名）」與「中央社」記者「謝幸恩」是同一人，所發採訪簡訊使用的手機號碼一樣。

    林楚茵受訪表示，自己是國會議員、丈夫是陸委會副主委，黃國昌卻派狗仔到住宅樓下跟監，這當然有國安疑慮；謝幸恩有很多東西沒有交代，例如租賃地下室車位的錢是誰出？車位租金一天至少1200元，一個月就要3萬餘元，租半年就要10幾萬，一定要透過司法才能追出金流。

    梁文傑在陸委會記者會上表示，關於前《中央社》記者謝幸恩在住家社區租車位，這件事情確實非常詭異，因為從住家到這位記者跑線的法務部走路要半小時，不太可能租個車位，然後走路半小時去上班地點，這是不可能的！而且法務部也有為記者提供車位，根本不是因為這個理由去住家社區地下室去租車位。

    梁文傑指出，「除了偷拍我外，不知道還做什麼事！我有把自己的車子送保養廠做過檢查，徹底看看有無被裝了什麼東西，還好沒有！」

    梁文傑批評，這個事情在任何國家，內閣官員被跟監都是醜聞，更何況被侵入住宅地下室，而且還是由國家通訊社的記者來處理的。大家可以想像一下，有《BBC》記者去跟監英國內閣官員，這就是荒謬之處，這件事不能排除是國安案件，我們還是請檢調釐清真相。

