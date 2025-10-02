捲狗仔案！黃國昌反咬裴偉嗆：精鏡傳媒有8.5億海外資金 

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日遭《鏡週刊》踢爆圈養「狗仔集團」並長期跟監、偷拍政敵，黃今日在臉書反咬週刊社長裴偉，並貼出一份文件指控精鏡傳媒才是擁有來源不明的海外資金，過去從開曼群島挹注超過2800萬美元，經過換算超過8.5億元新台幣，呼籲民進黨政府好好查查。

黃國昌指出，從鏡週刊配合民進黨對他發動抹黑攻擊，在毫無證據的情況下，指控凱思國際是由他的姻親所設立、背後有港資，大搞抹紅的潑糞，意圖再度操作「黨檢媒三位一體」。無恥的是，要他們說清楚是哪一個姻親，拖了三天，沒有人可以回答，只有繼續透過民進黨所控制的綠媒繼續散播錯假訊息。

黃續指，更可笑的是，裴偉的精鏡傳媒，才真的是從避稅天堂開曼的紙上公司MMG（Mirror Media Group Inc.）「挹注」了超過2800萬美金，以今天的利率換算，超過8.5億新台幣。當時面對唯一一家敢報導的媒體詢問，裴偉說無法確認媒體手上的財報資料是真是假，典型的裝傻說謊。

「揭弊向來有所本的我，敢這樣說，自然是掌握了真的原本。」黃國昌說，附圖有精鏡傳媒跟裴偉的印章，也有MMG負責人Peir, Woei的簽名。請問裴偉，還敢繼續說謊嗎？照鏡週刊的邏輯，這些來自海外紙上公司的「挹注」，有沒有港資的疑慮？有沒有中資的疑慮？民進黨政府要不要好好查查？

黃國昌批評，配合著今年5月，鏡週刊派狗仔跟拍前經濟部長郭智輝與AIT官員的餐敘，按照鏡週刊的邏輯，經濟部是不是應該要趕快徹查？那些自稱是公民團體的民進黨側翼，怎麼還不趕快去告發違反「國家安全法」。

黃認為，為啥裴偉跟鏡週刊一點都不擔心，因為已經緊緊抱著賴清德和潘孟安的大腿，有民進黨罩著，雙標早已是日常，鬥爭政敵才是真正目的。

民眾黨主席黃國昌今在臉書指控精鏡傳媒擁有來源不明的海外資金。（翻攝黃國昌臉書）

