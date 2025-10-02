黃國昌養狗仔集團有港資介入？陸委會：涉國安法盼檢調釐清

陸委會發言人梁文傑今日表示，凱思國際是否有港資或中資，因為牽涉到國安法和反滲透法，要由檢調來釐清。 （記者陳鈺馥攝）

民眾黨主席黃國昌遭爆成立凱思國際公司養狗仔集團跟監，公司背後龐大金流疑有港資涉入。陸委會發言人梁文傑今日表示，這件事要釐清是否有港資或中資，因為牽涉到國安法和反滲透法，要由檢調來釐清，希望這件事情檢調能夠查清楚。

周刊披露，黃國昌利用姻親當人頭，成立凱思國際公司付薪水給旗下的狗仔，命他們以採訪新聞之名跟監政敵，儼然是地下狗仔隊長，外界估計3年花費千萬元，資金究竟從何而來？至今仍然是謎，加上香港也有同名的凱思國際公司或凱斯公司，引起外界質疑是否有中資介入，讓全案升級為國安事件。

凱思國際公司背後龐大金流疑有港資涉入，經濟部9月30日對此表示，查閱該公司的商工登記資料無僑外資，但具體的狀況須再釐清才能說明。

梁文傑今天在陸委會例行記者會說，凱思公司的商工登記資料，並不是登記僑外資，是不是有港資、中資等，我們不是看工商登記資料，因為這個資料並沒有真正的參考意義。

梁文傑提及，目前中央社已經提告，也有民間人士赴台北地檢署告發，這件事要釐清是否有港資或中資，因為牽涉到國安法和反滲透法，要由檢調來釐清，希望檢調能夠調查清楚。

