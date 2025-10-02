為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    張淵翔用戶役政系統搞罷免判緩刑 台聯：有損司法公信力

    2025/10/02 16:56 記者林哲遠／台北報導
    台聯黨主席周倪安說，張淵翔違法盜用民政系統的國民資料，用來協助國民黨惡意罷免基隆市議員，在政治責任上，同時是侵害國民隱私及惡意迫害不同意見政敵的大罪。（資料照）

    台聯黨主席周倪安說，張淵翔違法盜用民政系統的國民資料，用來協助國民黨惡意罷免基隆市議員，在政治責任上，同時是侵害國民隱私及惡意迫害不同意見政敵的大罪。（資料照）

    國民黨基隆市黨部今年2月發起罷免民進黨基隆市議員，黨部主委吳國勝卻勾結時任基隆市府民政處長張淵翔等人，利用戶役政系統篩選連署名單，再找人謄寫提議人名冊。基隆地院昨天審結，依違反個人資料保護法等罪，判處張淵翔、吳國勝各1年10個月徒刑，皆緩刑3年、褫奪公權2年。台聯黨批評，司法並未認識到政治的嚴重，而對張淵翔貿然輕判，此例一開，未來將後患無窮。

    台聯黨主席周倪安說，憲政法治是民主國家的基本原則，尤其權力賦予於公務員時，公務員應當依照法律所授與的權力處理政務，這是民主政治的重要準則。張淵翔違法盜用民政系統的國民資料，用來協助國民黨惡意罷免基隆市議員，在政治責任上，同時是侵害國民隱私以及惡意迫害不同意見政敵的大罪。

    但在此案中，地方法院僅裁定輕判1年10月，緩刑3年，褫奪公權2年，而其他同案共犯，也都低於此刑期。周倪安說，如果沒有對這樣嚴重侵害法治的行為有所重懲，判例一旦定下來，形同鼓勵公務員盜用國民資料。那麼未來國民黨其他執政的縣市，可能也會引用此例，發動惡意罷免迫害其他地方議會的在野黨議員。

    台聯黨呼籲，檢方應當繼續上訴高院，而高院法官也應當正視政治發展危機與民意的期待，做出合理的判決，以捍衛國民對司法的信心。

