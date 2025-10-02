為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌狗仔爭議延燒！罵趙少康「退出媒體」舊文被「朝聖」灌爆

    2025/10/02 17:09 即時新聞／綜合報導
    黃國昌臉書舊聞被朝聖。（取自黃國昌臉書）

    黃國昌臉書舊聞被朝聖。（取自黃國昌臉書）

    民眾黨主席黃國昌被爆指揮狗仔跟拍政敵，相關爭議持續延燒。他2021年要求前中廣董事長、TVBS節目主持人趙少康辭去媒體職位的一篇臉書貼文，也被網友「朝聖」灌爆，其中「一旦攻守易位、掌握權力之後，過去曾經高舉的理想，可以隨時棄若敝屣」、「趙少康跨越了媒體與政治應有分際的那條紅線」等「金句」，都讓網友感慨不已。

    黃國昌2021年9月12日在臉書發文，要趙少康辭去中廣集團董事長以及TVBS節目主持人身分，他當時表示，一旦攻守易位、掌握權力之後，過去曾經高舉的理想，可以隨時棄若敝屣。而這種背棄原則的墮落，也成為敵對陣營重返政媒合一的最佳擋箭牌：「你可以，我為何不行？」

    黃國昌特別提到，趙少康跨越了媒體與政治應有分際的那條紅線，當時他說，「這，就不再只是國民黨的家務事，而是台灣社會必須共同檢視檢討的大事。」他還批評，一位掌握媒體大權的第一線媒體人，能夠這樣毫無分際地發起政黨次級團體、站在第一線領導政治攻防嗎？「這些在趙少康身後排排站的立法委員與地方議員們，難道都認同這樣的作為嗎？都沒有最基本的自省嗎？」

    該文近日被挖出後，吸引大量網友「朝聖」，貼文下方也被留言灌爆：「協尋四年前的理性國昌老師」、「請把地下室的黃國昌放出來」、「自我打臉現世報」、「朝聖只會說別人的老師」、「說得真好」、「超好笑 我以前還對這篇按讚」、「怎麼辦？你變成最新一個例子！」、「講最聖人的話，做最下流的事」。

