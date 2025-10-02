國民黨永遠的尅星 前花蓮縣長陳清水辭世享壽82歲

前花蓮縣長陳清水過世，享壽82歲。（資料照）

前花蓮縣長陳清水昨天傳出過世，享壽82歲，曾經五度擊敗國民黨縣長及市長候選人，被視為國民黨尅星，是花蓮的傳奇政治人物，永遠的「黨外人士」及「政治頑童」。

陳清水出生於1943年，曾以無黨籍身分當選2任縣長、1任國代、3任市長，29歲就當選花蓮市長，並在1985年當選第7屆花蓮縣長。

54年前，陳清水29歲當選花蓮市長，歷經磨練、挫折、再當選，又因鬻官案被判刑、逃亡、回鍋仍當選，接著入獄、最終平反，陳清水的故事就是花蓮政壇的傳奇，他曾自評：「我就是我行我素！」

2009年他最後一次參選花蓮市長，強調參選是向選民宣示他的無罪清白身分，也希望為一生參與政治寫下最後一場記錄，最後事與願違，讓他大嘆「人生逃不過命運，運氣常主宰人生際遇！」

陳清水首次投入選舉是在1972年，因母親曾連任5屆縣議員，從小就萌生「有機會我也來試試」的想法。沒想到一鳴驚人，29歲當選第7屆花蓮市長，但他卻在上任3個月時就決定不連任，原因竟是有市民代表直接到辦公室拍桌子強索包攬工程，曾說「當時真的怕到了！也感覺到政治的黑暗！」

卸任市長後，他出國自我進修、考察，接著回花蓮擔任花蓮縣農會總幹事，在跌破眾人眼鏡下，他參加第9屆市長選舉，又再次當選；但任期未滿登記參選第10屆花蓮縣長，再讓地方震驚結果當選，一九八九年第2任縣長任期甫56天爆發了賣官案，他展開了2年的逃亡生涯，連母親過世，只能偷偷返家為母親上香。

1991年陳清水被捕，收押了3天，在看守所託人登記參選第2屆國代，直到選舉投票前8天，才以60萬元交保，但照樣以第一高票當選國大代表，國代任期內，1994年、時年51歲，三度當選第12屆花蓮市長。

第12屆花蓮市長任內，陳清水賣官案判刑定讞，陳清水又展開逃亡生涯，1997年被捕，2000年1月出獄；接著提出非常上訴，最終獲最高法院判決無罪，並獲冤獄賠償500餘萬元。

不少老一輩的花蓮民眾都記得，陳清水在沒有經費的情形下開拓尚志路、開闢美崙田徑場、南北濱公園、清理德興運動場、奠定慈濟醫院、大學用地、到處種路樹、阻擋台塑進入花蓮等，花蓮人不會忘記這位「政治頑童」。

