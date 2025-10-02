為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨永遠的尅星 前花蓮縣長陳清水辭世享壽82歲

    2025/10/02 16:43 記者游太郎／花蓮報導
    前花蓮縣長陳清水過世，享壽82歲。（資料照）

    前花蓮縣長陳清水過世，享壽82歲。（資料照）

    前花蓮縣長陳清水昨天傳出過世，享壽82歲，曾經五度擊敗國民黨縣長及市長候選人，被視為國民黨尅星，是花蓮的傳奇政治人物，永遠的「黨外人士」及「政治頑童」。

    陳清水出生於1943年，曾以無黨籍身分當選2任縣長、1任國代、3任市長，29歲就當選花蓮市長，並在1985年當選第7屆花蓮縣長。

    54年前，陳清水29歲當選花蓮市長，歷經磨練、挫折、再當選，又因鬻官案被判刑、逃亡、回鍋仍當選，接著入獄、最終平反，陳清水的故事就是花蓮政壇的傳奇，他曾自評：「我就是我行我素！」

    2009年他最後一次參選花蓮市長，強調參選是向選民宣示他的無罪清白身分，也希望為一生參與政治寫下最後一場記錄，最後事與願違，讓他大嘆「人生逃不過命運，運氣常主宰人生際遇！」

    陳清水首次投入選舉是在1972年，因母親曾連任5屆縣議員，從小就萌生「有機會我也來試試」的想法。沒想到一鳴驚人，29歲當選第7屆花蓮市長，但他卻在上任3個月時就決定不連任，原因竟是有市民代表直接到辦公室拍桌子強索包攬工程，曾說「當時真的怕到了！也感覺到政治的黑暗！」

    卸任市長後，他出國自我進修、考察，接著回花蓮擔任花蓮縣農會總幹事，在跌破眾人眼鏡下，他參加第9屆市長選舉，又再次當選；但任期未滿登記參選第10屆花蓮縣長，再讓地方震驚結果當選，一九八九年第2任縣長任期甫56天爆發了賣官案，他展開了2年的逃亡生涯，連母親過世，只能偷偷返家為母親上香。

    1991年陳清水被捕，收押了3天，在看守所託人登記參選第2屆國代，直到選舉投票前8天，才以60萬元交保，但照樣以第一高票當選國大代表，國代任期內，1994年、時年51歲，三度當選第12屆花蓮市長。

    第12屆花蓮市長任內，陳清水賣官案判刑定讞，陳清水又展開逃亡生涯，1997年被捕，2000年1月出獄；接著提出非常上訴，最終獲最高法院判決無罪，並獲冤獄賠償500餘萬元。

    不少老一輩的花蓮民眾都記得，陳清水在沒有經費的情形下開拓尚志路、開闢美崙田徑場、南北濱公園、清理德興運動場、奠定慈濟醫院、大學用地、到處種路樹、阻擋台塑進入花蓮等，花蓮人不會忘記這位「政治頑童」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播