傳美要求晶片製造五五分 鄭麗文：政府到底有無對策？

國民黨主席候選人鄭麗文。（資料照）

國民黨主席候選人鄭麗文今日下午拜訪商總理事長許舒博尋求支持，會後鄭麗文受訪時面對媒體詢問，傳美國方面要求與台灣五五分晶片製造，她表示，自從前總統蔡英文任內要把台積電搬去美國後，台灣就不斷被美國軟土深掘，從一開始說高階製程不會過去，到後來高階製程必須過去，大家一路看到美國不斷更新要求，我方一路退讓，現在居然還要求五五分，這怎麼可能接受？民進黨政府到底有沒有對策？

鄭麗文表示，行政院副院長鄭麗君今天說在最新對美談判過程中，沒有收到這個訊息，但台積電與台灣半導體高科技產業鏈外移美國，過去從未被放在談判之中，而且早於台美談判開始之前，雖然鄭麗君說不會接受（五五分），但今天台美關稅談判依然模糊、空洞、抽象，政府不能只有一句不接受，而是要有對策，目前政府黑箱作業讓大家都被蒙在鼓裡，台灣何時會被出賣也不知道，所有產業都遑遑不可終日，今天有這麼多產業公會都希望政府要明確說明，如果她擔任國民黨主席，國民黨一定會保護企業。

許舒博隨後接受媒體訪問表示，既然政府說沒有所謂的五五分，當然要選擇相信，「但最好是不要有」，否則將嚴重打擊台美關係，台積電已經前往美國投資、分散佈局，如果美國還要求晶片製造五五分，將會傷害台灣感情，而且產業界都希望盡早完成關稅談判，因為目前有幾百家台灣公司處於停工狀態，急需要一個明確的答案，才能有所因應。

有關民眾黨主席黃國昌被綠營質疑養狗仔，鄭麗文聲援黃國昌說，民進黨為了輾壓、團滅在野黨，已經無所不用其極，若非因為台灣政治扭曲，否則為何還要自己找狗仔來揭發民進黨的弊案？又若並非揭發弊案，大家如何看到這些政客真正丑醜陋的嘴臉？她希望在野陣營與藍、白兩黨要團結，才能讓台灣政治回到正軌，台灣也才會有希望。

此外，對於有民調結果顯示自己支持度第1，鄭麗文說，自己這次參選，藍營基層相當熱情，而且展現無比的向心力，有很多失聯黨員都回來繳黨費，國民黨久違的熱情正在快速展現中，也讓她有更多的動力，不過，雖然民調支持度第1，但目前仍有很多人沒有表態，她會加倍尋求黨員支持，讓國民黨脫胎換骨。

