    首頁 > 政治

    學生營養午餐免費遲遲不辦 市議員楊忠典批中市府推託

    2025/10/02 16:59 記者蘇金鳳／台中報導
    市議員楊典忠批市府明明財政不錯卻不實施免費營養午餐。（記者蘇金鳳攝）

    市議員楊典忠批市府明明財政不錯卻不實施免費營養午餐。（記者蘇金鳳攝）

    台中市議會進行「全市學生免費營養午餐政策」專案報告，民進黨市議員楊典忠今天在市議會要求台中市開辦營養午餐免費，全國有很多縣市宜蘭、花蓮、彰化、南投、新竹縣市、連江、金門、澎湖等縣市都實施營養午餐免費，台中市財政比這些縣市好卻不實施，要求市府立即規劃，別再推託。

    市長盧秀燕表示，若有財源，她也願意全市營養午餐免費，請中央給如高雄市，給台中市1000億元，台中市的營養午餐就可全市免費。

    議員楊典忠指出，教育局今（114）年編列13億9800萬元，用於弱勢補助、午餐加碼、每週水果補助及國產食材獎勵等，若要讓全市23.9萬名國中小學生享有免費營養午餐，一年需約33億6100萬，差額僅20億。

    他質疑，明年台中市統籌分配稅將增加295億元、補助款增加196億元，市府動輒數十億元花在建設與活動宣傳上，卻說無法多編20億照顧孩子，這樣的理由合理嗎？

    楊典忠進一步追問，台中市財政歲入與補助款水準遠高於宜蘭、花蓮、彰化、南投、新竹縣市、連江、金門、澎湖等縣市，這些縣市財力不及台中，卻能推動全面免費營養午餐，為何台中反而辦不到？難道是市府對教育投資的優先順序出了問題？他強調，市府不應只會說「財政困窘」卻不敢檢視市府財源分配問題，讓市民難以接受。

