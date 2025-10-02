為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國民黨稱內政部延誤撤離13個小時 劉世芳秀通聯紀錄反擊

    2025/10/02 16:31 記者鍾麗華／台北報導
    國民黨質疑，內政部延遲發布紅色警戒通報長達13小時，對此，內政部長劉世芳在行政院會後記者會強調，「事實和真相只有一個」，建議凌濤舉行記者會前問問花蓮縣府。（行政院提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，國民黨國政基金會副執行長凌濤今天召開記者會質疑，內政部延遲發布紅色警戒通報長達13小時，對此，內政部長劉世芳在行政院會後記者會強調，「事實和真相只有一個」，建議凌濤舉行記者會前問問花蓮縣府。

    劉世芳秀出中央應變災害中心通聯記錄指出，不清楚凌濤的數據從哪來，內政部調出所有中央災害應變中心通聯紀錄，其中在第三次會議當天，內政部、台大團隊，花蓮縣府秘書長等官員都有參加，都知道要擴大疏散撤離1837戶。

    劉世芳表示，民政司、颱風應變中心、農業部都分別通知花蓮民政處處長、科長及承辦人員，或警戒範圍內中央與地方權責機關等都有列入，通報方式除了Line、傳真文字外，還包含細胞簡訊、電視跑馬燈、數位看板等都是列在災害應變中心所有會議紀錄裡面。

    劉世芳說明，從凌濤所講第三次會議，至今傳真或通報次數高達5到7次以上，未來若有需求也會提供，建議凌濤舉行記者會前，先問花蓮縣政府，是否收到中央災害應變中心、民政系統、農業部林保署統的通報單、傳真文字、災害簡訊。

