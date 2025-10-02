桃市國慶升旗典禮 明再釋出1210名額開放報名

原駐守航空城博物館的黑貓中隊黑貓們，將在風禾公園陪伴民眾升旗。（圖由桃園市政府提供）

桃園市政府10日上午8點將在桃園區風禾公園舉辦「國慶升旗典禮」，考量1日上午10點10分開放報名，30分鐘內1010個名額就額滿，市府決定明天（3日）上午10點10分，在網路平台再加碼開放1010個名額；另，桃園市民卡網站也將同步釋出200個名額，想參加升旗典禮的民眾，一定要把握最後機會報名。

報名成功並於國慶日升旗典禮當天完成報到的民眾，將獲贈「曬娃包」、小國旗1支，還能參加包含黑貓T恤在內的「黑貓曬娃包組」現場抽獎，民政局長劉思遠說，今年國慶升旗典禮規劃「國慶齊聚．桃園永續」、「黑貓出任務」雙主軸，盼讓不同世代的民眾到現場舞動國旗時，都能感受到桃園市的熱情與活力。

無法參加升旗典禮的民眾則能到民政局官方臉書「桃園民政好厝邊」，透過追蹤粉專、在指定貼文留言Tag好友2位、公開分享活動影片，參加「黑貓曬娃包」抽獎、限量20組，活動到10日深夜11點59分截止、得獎名單13日公布。

劉思遠說，原駐守航空城博物館的黑貓中隊70隻黑貓，將在風禾公園陪伴民眾升旗，活動現場還規劃「黑貓打卡互動區」，民眾與黑貓合影上傳社群平台，將獲贈限量黑貓氣球，送完為止；想要參加升旗典禮的民眾，別錯過最後的網路平台與桃園市民卡網站的報名機會。

報名成功並於桃園市國慶日升旗典禮當天完成報到的民眾，將獲贈「曬娃包」、小國旗，還能參加「黑貓曬娃包組」現場抽獎；包包內的娃娃僅供示意參考。（圖由桃園市政府提供）

