輝達進駐北士科》批蔣萬安守著爭議合約不作為 北市議員提3方案解套

台北市議員陳賢蔚認為蔣萬安不應守著一份爭議合約，消極不作為。（取自陳賢蔚臉書）

輝達落腳台北北投士林科技園區（北士科）新光人壽T17、T18基地卡關！台北市議員陳賢蔚表示，蔣萬安若只用「依法行政」當擋箭牌，除了講「依約興建再移轉」或「合意解約重簽」兩方案，再無積極作為，恐造成輝達放棄進駐台北市；他認為市府不應死守著一份有爭議的合約消極不作為，可以委託公正第三方釐清合理解約金額、或依議會調查報告提出解約訴訟，甚而在公開透明的前提下，同意新壽契約移轉給輝達。

輝達與新壽的MOU在9月30日到期，傳出目前卡關在土地3方無共識；輝達希望取得基地完整使用權並自行興建總部，新壽希望直接移轉契約權利給輝達，市府擔心有圖利新壽之嫌、不考慮，而是希望與新壽合意解約，再重新設定地上權給輝達。但新壽期待的解約金與市府願意提供的金額落差高達100億，無法達成共識。

請繼續往下閱讀...

陳賢蔚認為，蔣萬安除了講「依約興建再移轉」或「合意解約重簽」兩方案，再無積極作為；若只用「依法行政」當擋箭牌而不提出解套方案，恐會因市府的無能作為，造成全民期待的國際AI科技龍頭企業放棄進駐台北市。

陳賢蔚說，檢視新壽取得T17、T18地上權的過程，台北市議會2024年9月完成的調查專案報告結論指出，前朝柯市府於短短5個月內召開5場決策會議，一再放寬招標條件，已不符科技園區政策目標，並有諸多行政缺失及疑義，新壽取得地上權，並非對北士科及台北市最好的發展，而是柯市府爭議行政下的結果。

陳賢蔚指出，新壽取得地上權的爭議正由檢調等機關調查釐清中，蔣萬安卻守著一份爭議合約，消極不作為。北市府應展現決斷力，從三方向著手。方案一：委託公正第三方釐清公平合理的解約金額，確保雙方權益。方案二：北市府依議會報告提出解約訴訟，避免延宕北士科後續開發期程。方案三：在相關權利義務及獲利公開透明的前提下，同意新壽契約移轉予輝達，符合市民期待輝達進駐，更可避免公共資產淪為新壽炒地皮獲利之用。

陳賢蔚表示，蔣萬安若以上三方案都不願積極與新壽談判，放任新壽以充滿爭議所取得的契約為由，斷送國際AI科技龍頭企業輝達進駐。不免讓人質疑，蔣萬安是否基於藍白合作之政治盤算，放水給柯市府友好財團。北市府應堅持公共利益優先，強勢介入協調、整合三方歧見，讓輝達順利落腳北士科，才是全體市民期待。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法