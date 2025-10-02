外交部2025雙十國慶影片曝光 13語描繪「堅韌的台灣」

外交部2025雙十國慶影片「堅韌的台灣」分別以13種語文版本描繪我國過去一年以來各領域豐碩成果。（外交部提供）

為慶祝2025年雙十國慶，外交部今（2）日發表「堅韌的台灣」國慶影片，以13種語文版本，凸顯我國過去一年在運動賽事、智慧科技、多元文化及國防外交等領域豐碩成果。

外交部今天說明，國慶影片全長約4分半，共製作中、英、西、越、泰等13種語文版，內容凸顯我國在過去一年運動賽事、智慧科技、永續發展、多元文化及國防外交等領域的豐碩成果。

外交部指出，藉此影片呈現台灣堅韌團結、不畏挑戰的精神，也積極呼應總統賴清德上任週年談話所勾勒的願景與期許，盼國人面對未來機會和挑戰，繼續堅持團結，「迎風轉型，穩健前行」。

影片首先以我國自然風光與人文景緻揭開序幕，接著在運動主題中，透過台灣選手在國際賽事勇奪佳績的經典畫面，如世界12強棒球賽冠軍、世界少棒錦標賽冠軍及世運會女子拔河六連霸等榮耀時刻，也以賴清德「我們都是同一個隊，都是Team Taiwan」的理念，傳達國人在體育賽事的團結合作，讓世界看見台灣的實力與形象。

科技主題則呈現台灣在全球高科技產業的核心地位與豐沛的創新能量，藉由半導體晶片、智慧農業、醫療科技、量子電腦等領域發展，強調台灣作為「AI科技島」的關鍵位置，將持續在全球產業鏈中扮演不可或缺的角色。

永續發展主題聚焦於我國綠色轉型，以太陽能、離岸風電、海洋廢棄物回收再製等減碳行動，展現台灣致力於淨零轉型並與國際接軌的努力，以及落實與大自然永續共生的理念。

文化主題中精選台灣宗教民俗慶典、表演藝術、創意展演、經典美食、國寶文物、匠人技藝等元素，勾勒出我國兼容並蓄的文化底蘊，邀請世界走進台灣，共同探索台灣的美好。

國防外交主題則凸顯我國維護國家安全與拓展國際連結的決心，並以海鯤號、基隆級飛彈驅逐艦與漢光演習等畫面，彰顯我國致力加強國防自主與捍衛主權的意志，以及持續強化「全社會防衛韌性」的努力。

同時，影片也收錄賴總統出訪友邦、政府團隊進行國際交流，以及全球友人支持台灣的國際參與、友邦為我執言，包括反駁中國曲解聯大2758號決議文等重要畫面，呈現國際社會肯定台灣貢獻，以及堅定支持台海和平穩定等客觀事實。

影片以號召全民一心，繼續團結打拼的「台灣精神」總結，除了與全球友人分享「Team Taiwan」的榮耀，也向國際傳達「讓台灣成為世界之光」的期許。

