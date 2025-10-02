黃國昌養狗仔爭議資金哪來? 劉世芳: 有人提告檢調單位已介入查察

民眾黨主席黃國昌遭爆成立凱思國際公司養狗仔集團跟監，公司背後龐大金流疑有港資涉入。內政部長劉世芳今天在行政院會後記者會表示，已有媒體提告，如果有人提告，檢調單位就會介入查察，是否有僑外資介入，就會啓動檢調系統來查察。（行政院提供）

民眾黨主席黃國昌遭爆成立凱思國際公司養狗仔集團跟監，公司背後龐大金流疑有港資涉入。內政部長劉世芳今天在行政院會後記者會表示，已有媒體提告，如果有人提告，檢調單位就會介入查察，是否有僑外資介入就會啓動檢調系統來查察。

凱思國際公司背後龐大金流疑有港資涉入，對此，經濟部9月30日表示，查閱該公司的商工登記資料無僑外資，但具體的狀況須再釐清才能說明。

請繼續往下閱讀...

經濟部次長賴建信今天表示，據經濟部了解，公司的資本額沒有達到5億元，登記窗口是在台北市商業處。若是有具體的事證，涉及僑外資，經濟部商發署可發函，請公司主動揭露相關的數據。

黃國昌被爆指揮狗仔集團行動，透過任職於《中央社》主跑北檢的S姓記者（謝幸恩）召集組成狗仔集團跟監政敵。《中央社》昨（1）日表示，已赴北檢對謝幸恩提起背信等罪之刑事告訴，後續並將針對其侵害名譽一事，提起相關之民事訴訟。

劉世芳補充說，也有其他媒體詢問是否有檢調會介入，據她瞭解，已有媒體提告，如果提告，檢調單位就會介入查察，屆時對於是否港外資或是僑外資介入的話，就會啓動檢調查察。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法