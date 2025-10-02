為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    內政部防詐獎勵新辦法 檢舉詐欺犯罪「最高獎金千萬」

    2025/10/02 15:18 記者邱俊福／台北報導
    刑事局。（記者邱俊福攝）

    刑事局。（記者邱俊福攝）

    內政部本月1日公布「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，明確規範檢舉詐欺犯罪的獎勵制度，凡檢舉人符合辦法所定要件，其所檢舉的詐欺案件經法院判決3年以上有期徒刑之罪者，將先依基準表所定金額核發1/3獎金，於有罪判決確定後，再行發給其餘獎金，合計最高可領取新台幣1000萬元檢舉獎金；刑事警察局表示，此能鼓勵全民投入防詐工作，強化社會共同打擊詐欺的力量。

    刑事局進一步說明，另依規定，檢舉人須於犯罪未被發覺前，親自向具有偵查權的檢察機關或司法警察機關提出檢舉，並製作檢舉筆錄，其所檢舉的犯罪必須經法院判決3年以上有期徒刑之罪，方可獲得獎勵；至於被害人就自身被害事實檢舉、匿名或拒絕製作筆錄者，以及涉及共同犯罪、教唆或幫助他人犯罪者，均不在獎勵範圍內。

    刑事局表示，近來詐欺案件數與財損雖呈下降趨勢，但危害仍不容忽視，透過檢舉獎金制度，可望提高民眾檢舉誘因，吸引更多社會力量投入，共同築起防制詐欺的堅實防線，而將持續與各行政機關、地方政府及民間團體合作，落實獎勵措施，守護民眾財產安全。相關辦法條文可至行政院公報資訊網查詢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播